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Добровольные взносы в ПФУ: что нужно знать тем, кто находится за границей

13 июня 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине можно увеличить, даже находясь за границей
Человек пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, возможна ли уплата добровольных взносов гражданами, проживающими за границей. Речь идет о ситуациях перечисления средств для увеличения будущих пенсий своих родственников.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Уплата добровольных взносов

Как отмечают в фонде, украинцы могут осуществлять добровольные взносы за родственников независимо от того, где они находятся.

В то же время это возможно при условии заключения договора с Пенсионным фондом о добровольном участии. При этом сделать это максимально просто — договор можно заключить в электронном формате. Поэтому такая возможность доступна даже тем, кто находится за пределами Украины.

В ПФУ уточнили, что делать добровольные взносы можно, пока родственникам не назначат законную пенсию.

Для того чтобы в страховой стаж зачислился один полный месяц, минимальный размер взноса должен соответствовать страховому взносу в 22% от минимальной зарплаты. Сейчас он составляет 1,474 тыс. грн.

Повторная уплата взносов

ПФУ предоставил возможность украинцам повторной уплаты добровольных взносов. Как пояснили в фонде, необходимо сделать несколько шагов для того, чтобы повторно произвести оплату по ранее заключенному договору. Требуется следующее:

  • пройти авторизацию на портале Пенсионного фонда по ссылке с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), "Дія.Подпись" или ID.GOV.UA.
  • в собственном кабинете слева найти пункт "Мои договоры на добровольное участие";
  • нажать значок, обозначенный банковской картой, в пункте, где указана фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключено соглашение;
  • выбрать способ осуществления платежа: онлайн или платежное поручение.

Напомним, ранее Пенсионный фонд обнародовал результаты перерасчета пенсий в июне 2023 года. Речь идет о выплатах гражданам пожилого возраста, которые продолжают работать.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.

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