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Доходи нардепів — політики за рік заробили шалену суму

9 травня 2024 10:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Доходи політиків під час війни сягнули космічної суми — дані YouControl
Пленарне засідання Верховної Ради. Фото: ВР/Facebook
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У період 2022-2023 році загальний дохід українських чинних народних депутатів за оприлюдненими деклараціями становив понад 7 млрд гривень. Найбільше заробили представники "Європейської Солідарності".

Такі дані наводять аналітики R&D центру YouControl на основі проаналізованої 391 декларації.

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Як зазначають аналітики, частки за обсягом прибутків розподілились так:

  • 42% (близько 3 млрд гривень) припадає на доходи депутатів "Євросолідарності";
  • 18% або ж 1,33 млрд гривень — "Слуги Народу";
  • 12% — "Партії "За майбутнє";
  • 6% — "Довіри";
  • 5% — позафракційних нардепів.

Обсяг доходів інших політсил становлять 10% від загальної суми.

298 політиків отримали минулого року більше доходу, ніж у перший рік війни, у 89 нардепів доходи навпаки скоротилися.

 

зарплати народні депутати
Джерело: YouControl

У 159 нардепів зарплата становить 50% і вище від загальної суми доходу.

Також у депутатів підвищився рівень зарплати, середньорічний показник торік зріс на 36% проти аналогічного показника роком раніше. У 2022 році середня річна зарплата становила 468 тис. гривень, то 2023-го — 638 тис. гривень.

Найбільші суми зарплати у 2023 році задекларували:

  • спікер парламенту, член фракції СН Руслан Стефанчук — 949 тис. гривень;
  • член фракції СН Олександр Мережко — 843 тис. гривень.

Ірина Кормишкіна зі "Слуга народу" задекларувала 123,5 млн гривень.

Інші доходи серед "Слуг":

  • у Дар’ї Володіної — 455 тис. гривень;
  • у Сергія Демченка — 480 тисяч гривень;
  • у Наталії Локтіонової — 536 тис. гривень.

Понад 95%, тобто 2,9 млрд гривень від загального доходу "Євросолідарності", припадає на прибуток голови фракції — Петра Порошенка.

 

зарплати народні депутати
Джерело: YouControl

Високі доходи мають: Андрій Лопушанський — 17 млн гривень та Вікторія Сюмар — понад 13 млн гривень. Найменші доходи: Максим Саврасов та Ахтем Чийгоз — 642 тис. гривень та 666,7 тис. гривень відповідно.

У фракції "Голос" найбільше задекларував Ярослав Рущишин — 9,8 млн гривень, Галина Васильченко — 8,9 млн гривень та Юлія Клименко — 6,6 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі з питань праці розповіли, за яких умов роботодавці звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів виплати заробітної плати у 2024 році. Загалом за такі дії передбачені штрафи.

Також ми писали про те, що на ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.

Верховна Рада
доходи
народні депутати

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