Доходи політиків під час війни сягнули космічної суми — дані YouControl

Пленарне засідання Верховної Ради. Фото: ВР/Facebook

У період 2022-2023 році загальний дохід українських чинних народних депутатів за оприлюдненими деклараціями становив понад 7 млрд гривень. Найбільше заробили представники "Європейської Солідарності".

Такі дані наводять аналітики R&D центру YouControl на основі проаналізованої 391 декларації.

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Як зазначають аналітики, частки за обсягом прибутків розподілились так:

42% (близько 3 млрд гривень) припадає на доходи депутатів "Євросолідарності";

18% або ж 1,33 млрд гривень — "Слуги Народу";

12% — "Партії "За майбутнє";

6% — "Довіри";

5% — позафракційних нардепів.

Обсяг доходів інших політсил становлять 10% від загальної суми.

298 політиків отримали минулого року більше доходу, ніж у перший рік війни, у 89 нардепів доходи навпаки скоротилися.

Джерело: YouControl

У 159 нардепів зарплата становить 50% і вище від загальної суми доходу.

Також у депутатів підвищився рівень зарплати, середньорічний показник торік зріс на 36% проти аналогічного показника роком раніше. У 2022 році середня річна зарплата становила 468 тис. гривень, то 2023-го — 638 тис. гривень.

Найбільші суми зарплати у 2023 році задекларували:

спікер парламенту, член фракції СН Руслан Стефанчук — 949 тис. гривень;

член фракції СН Олександр Мережко — 843 тис. гривень.

Ірина Кормишкіна зі "Слуга народу" задекларувала 123,5 млн гривень.

Інші доходи серед "Слуг":

у Дар’ї Володіної — 455 тис. гривень;

у Сергія Демченка — 480 тисяч гривень;

у Наталії Локтіонової — 536 тис. гривень.

Понад 95%, тобто 2,9 млрд гривень від загального доходу "Євросолідарності", припадає на прибуток голови фракції — Петра Порошенка.

Джерело: YouControl

Високі доходи мають: Андрій Лопушанський — 17 млн гривень та Вікторія Сюмар — понад 13 млн гривень. Найменші доходи: Максим Саврасов та Ахтем Чийгоз — 642 тис. гривень та 666,7 тис. гривень відповідно.

У фракції "Голос" найбільше задекларував Ярослав Рущишин — 9,8 млн гривень, Галина Васильченко — 8,9 млн гривень та Юлія Клименко — 6,6 млн гривень.

Що ще варто знати

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