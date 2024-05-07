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Зарплати та дефіцит кадрів — що відбувається на ринку праці у травні

7 травня 2024 14:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота у травні — які зарплати та кого активно шукають
Працівник будівельної сфери. Фото: blog.tutortop
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.

Такі дані наводить кадровий портал Work.ua.

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Ситуація на ринку праці у травні

Згідно з цими даними, другий місяць поспіль найбільша кількість вакансій зафіксована у категорії "Сфера обслуговування" — 20,42 тис. (на 15% більше порівняно з березнем).

Далі також йдуть:

  • "Робочі спеціальності, виробництво" — 18,996 тис. вакансій, +10% проти березня;
  • "Продаж, закупівля" — 14,435 тис.  +1%;
  • "Роздрібна торгівля" — 13,352, тис. +12%;
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11,556 тис. +18%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" — 10,778 тис. +10%;
  • "Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9,805 тис. +5%;
  • "Транспорт, автобізнес" — 8,948 тис. +10%;
  • "Бухгалтерія, аудит" — 7,722 тис. +5%;
  • "Медицина, фармацевтика" — 7,686 тис. +5%.

Зокрема, у сфері "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" у квітні проти березня найчастіше шукали: посудомийників, покоївок, офіціантів, барменів, барист, адміністраторів ресторанів.

У квітні зросла кількість пропозицій роботи для людей без досвіду (+13% вакансій проти березня) і студентів (+15%). Також на 20% більше вакансій з'явилося для ветеранів. Вакансій для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для людей пенсійного віку — на 16%.

Для дистанційної роботи — на 3% більше. Дещо підвищилась кількість вакансій, де потрібне знання англійської — на 1,5%.

Які зараз зарплати на ринку

За даними Work.ua, третій місяць поспіль розмір середньої заробітної плати не змінюється. У квітні середня зарплата дорівнювала 20 тис. грн.

Аналогічна ситуація у пʼяти регіонах-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:

  • у Львівській (20 тис. грн);
  • Одеській (20 тис. грн);
  • Дніпропетровській (19 тис. грн);
  • Харківській області (18 тис. грн).
  • на Київщині мінімальне зростання на 100 грн — до 22,5 тис. грн.

Але в розрізі категорій присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях наступних категорій:

  • "Нерухомість" — 40 тис. грн, +7% до березня;
  • "Транспорт, автобізнес" — 27,5 тис.  грн, +6%;
  • "Телекомунікації та зв'язок" — 22 тис. грн, +5%;
  • "Маркетинг, реклама, PR" — 24 тис. грн, +4%;
  • "Роздрібна торгівля" — 16,5 тис. грн, +3%;
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 18 тис. грн, +3%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" — 19 тис. грн, +3%.

У низці категорій середній розмір зарплати впав. А саме:

  • "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 36, тис. грн, -9% до березня;
  • "Страхування" — 24,7 тис. грн, -1%;
  • "Фінанси, банки" — 16,84 тис. грн, -1%;
  • "Юриспруденція" — 19,5 тис. грн, -1%.

У травні найвищі середні зарплати зафіксовані, окрім керівних посад та сфери IT-ринку, у Силах оборони, де в середньому пропонують 70 тис. грн. Йдеться про вакансії для:

  • бойових медиків;
  • гранатометників;
  • зв'язківців;
  • зенітників;
  • командирів відділення;
  • кулеметників;
  • пілотів дронів;
  • розвідників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.

Також ми писали про те, що для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2,5 тис. євро щомісяця.

зарплати
робота
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