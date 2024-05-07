Робота у травні — які зарплати та кого активно шукають

Зарплати та дефіцит кадрів — що відбувається на ринку праці у травні
На ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.
Такі дані наводить кадровий портал Work.ua.
Ситуація на ринку праці у травні
Згідно з цими даними, другий місяць поспіль найбільша кількість вакансій зафіксована у категорії "Сфера обслуговування" — 20,42 тис. (на 15% більше порівняно з березнем).
Далі також йдуть:
- "Робочі спеціальності, виробництво" — 18,996 тис. вакансій, +10% проти березня;
- "Продаж, закупівля" — 14,435 тис. +1%;
- "Роздрібна торгівля" — 13,352, тис. +12%;
- "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11,556 тис. +18%;
- "Логістика, склад, ЗЕД" — 10,778 тис. +10%;
- "Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9,805 тис. +5%;
- "Транспорт, автобізнес" — 8,948 тис. +10%;
- "Бухгалтерія, аудит" — 7,722 тис. +5%;
- "Медицина, фармацевтика" — 7,686 тис. +5%.
Зокрема, у сфері "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" у квітні проти березня найчастіше шукали: посудомийників, покоївок, офіціантів, барменів, барист, адміністраторів ресторанів.
У квітні зросла кількість пропозицій роботи для людей без досвіду (+13% вакансій проти березня) і студентів (+15%). Також на 20% більше вакансій з'явилося для ветеранів. Вакансій для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для людей пенсійного віку — на 16%.
Для дистанційної роботи — на 3% більше. Дещо підвищилась кількість вакансій, де потрібне знання англійської — на 1,5%.
Які зараз зарплати на ринку
За даними Work.ua, третій місяць поспіль розмір середньої заробітної плати не змінюється. У квітні середня зарплата дорівнювала 20 тис. грн.
Аналогічна ситуація у пʼяти регіонах-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати:
- у Львівській (20 тис. грн);
- Одеській (20 тис. грн);
- Дніпропетровській (19 тис. грн);
- Харківській області (18 тис. грн).
- на Київщині мінімальне зростання на 100 грн — до 22,5 тис. грн.
Але в розрізі категорій присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях наступних категорій:
- "Нерухомість" — 40 тис. грн, +7% до березня;
- "Транспорт, автобізнес" — 27,5 тис. грн, +6%;
- "Телекомунікації та зв'язок" — 22 тис. грн, +5%;
- "Маркетинг, реклама, PR" — 24 тис. грн, +4%;
- "Роздрібна торгівля" — 16,5 тис. грн, +3%;
- "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 18 тис. грн, +3%;
- "Логістика, склад, ЗЕД" — 19 тис. грн, +3%.
У низці категорій середній розмір зарплати впав. А саме:
- "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 36, тис. грн, -9% до березня;
- "Страхування" — 24,7 тис. грн, -1%;
- "Фінанси, банки" — 16,84 тис. грн, -1%;
- "Юриспруденція" — 19,5 тис. грн, -1%.
У травні найвищі середні зарплати зафіксовані, окрім керівних посад та сфери IT-ринку, у Силах оборони, де в середньому пропонують 70 тис. грн. Йдеться про вакансії для:
- бойових медиків;
- гранатометників;
- зв'язківців;
- зенітників;
- командирів відділення;
- кулеметників;
- пілотів дронів;
- розвідників.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.
Також ми писали про те, що для українців є вакансія на складі шоколадок Milka у словацькому місті Сенець. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом у хостелі і платити від 2,5 тис. євро щомісяця.
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