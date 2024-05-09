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Штрафи за невиплату зарплати — чи загрожує покарання у 2024 році

9 травня 2024 08:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Штрафи за затримки у виплати зарплати — що варто знати у 2024 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державній службі з питань праці розповіли, за яких умов роботодавці звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів виплати заробітної плати у 2024 році. Загалом за такі дії передбачені штрафи.

Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держслужби з питань праці.

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Коли роботодавцю не загрожують штрафи

Як зазначають у відомстві, роботодавці звільняються від штрафів у разі затримки зарплати, якщо доведуть, що порушення сталося внаслідок ведення бойових дій.

Відповідне питання регулює закон №2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Згідно зі статтею 10 цього закону, роботодавці мають вжити всі можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання зарплати.

Водночас вони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів оплати праці, якщо це сталося не з їхньої вини. Штрафи не будуть загрожувати, якщо порушення сталося через бойові дії чи інші обставини непереборної сили.

У Держслужбі зауважили, що звільнення роботодавців від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не знімає обов’язок виплати зарплати.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, це можна відтермінувати до моменту відновлення діяльності.

Підвищення розміру мінімальної зарплати

Для розрахунку суми штрафів застосовують розмір мінімальної зарплати, встановлений на момент виявлення порушення.

Мінімальною заробітною платою називають встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконання працівником місячну/годинну норму праці.

Згідно із законом "Про оплату праці", розмір зарплати працівника за виконану норму праці не може бути нижчим за розмір "мінімалки".

Державний бюджет на цей рік передбачав підвищення з 1 квітня 2024 року розміру мінімальної зарплати. Тепер вона становить у місячному розмірі 8 тис. грн, у погодинному — 48 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.

Також ми писали про те, українцям пропонують роботу сортувальниками і пакувальниками на шоколадній фабриці Wedel у польському місті Вроцлав. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити від 53 тисяч гривень щомісяця.

зарплати
робота
гроші
штрафи

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