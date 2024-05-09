Доходы политиков во время войны достигли космической суммы — данные YouControl

Пленарное заседание Верховной Рады. Фото: ВР/Facebook

В период 2022-2023 годов общий доход украинских действующих народных депутатов по обнародованным декларациям составил более 7 млрд гривен. Больше всего заработали представители "Европейской солидарности".

Такие данные приводят аналитики R&D центра YouControl на основе проанализированной 391 декларации.

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Как отмечают аналитики, доли по объему доходов распределились следующим образом:

42% (около 3 млрд гривен) приходится на доходы депутатов "Евросолидарности";

18% или 1,33 млрд гривен — "Слуги народа";

12% — "Партії "За майбутнє";

6% — "Довіри";

5% — внефракционные нардепы.

Объем доходов других политсил составляет 10% от общей суммы.

298 политиков получили в прошлом году больше дохода, чем в первый год войны, у 89 нардепов доходы наоборот сократились.

Источник: YouControl

У 159 нардепов зарплата составляет 50% и выше общей суммы дохода.

Также у депутатов повысился уровень зарплаты, среднегодовой показатель в прошлом году вырос на 36% против аналогичного показателя годом ранее. В 2022 году средняя годовая зарплата составляла 468 тыс. гривен, то в 2023-м — 638 тыс. гривен.

Наибольшие суммы зарплаты в 2023 году задекларировали:

спикер парламента, член фракции СН Руслан Стефанчук — 949 тыс. гривен;

член фракции СН Александр Мережко — 843 тыс. гривен.

Ирина Кормышкина из "Слуга народа" задекларировала 123,5 млн гривен.

Прочие доходы среди "Слуг":

у Дарьи Володиной — 455 тыс. гривен;

у Сергея Демченко — 480 тысяч гривен;

у Натальи Локтионовой — 536 тыс. гривен.

Более 95%, то есть 2,9 млрд гривен от общего дохода "Евросолидарности", приходится на прибыль главы фракции — Петра Порошенко.

Источник: YouControl

Высокие доходы имеют: Андрей Лопушанский — 17 млн гривен и Виктория Сюмар — более 13 млн гривен. Наименьшие доходы: Максим Саврасов и Ахтем Чийгоз — 642 тыс. гривен и 666,7 тыс. гривен соответственно.

Во фракции "Голос" больше всего задекларировал Ярослав Рущишин — 9,8 млн гривен, Галина Васильченко — 8,9 млн гривен и Юлия Клименко — 6,6 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе по вопросам труда рассказали, при каких условиях работодатели освобождаются от ответственности за нарушение обязательства по срокам выплаты заработной платы в 2024 году. В целом за такие действия предусмотрены штрафы.

Также мы писали о том, что на рынке труда Украины усиливается негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.