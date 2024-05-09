Доходы политиков во время войны достигли космической суммы — данные YouControl

Доходы нардепов — политики за год заработали безумную сумму
В период 2022-2023 годов общий доход украинских действующих народных депутатов по обнародованным декларациям составил более 7 млрд гривен. Больше всего заработали представители "Европейской солидарности".
Такие данные приводят аналитики R&D центра YouControl на основе проанализированной 391 декларации.
Доходы политиков во время войны
Как отмечают аналитики, доли по объему доходов распределились следующим образом:
- 42% (около 3 млрд гривен) приходится на доходы депутатов "Евросолидарности";
- 18% или 1,33 млрд гривен — "Слуги народа";
- 12% — "Партії "За майбутнє";
- 6% — "Довіри";
- 5% — внефракционные нардепы.
Объем доходов других политсил составляет 10% от общей суммы.
298 политиков получили в прошлом году больше дохода, чем в первый год войны, у 89 нардепов доходы наоборот сократились.
У 159 нардепов зарплата составляет 50% и выше общей суммы дохода.
Также у депутатов повысился уровень зарплаты, среднегодовой показатель в прошлом году вырос на 36% против аналогичного показателя годом ранее. В 2022 году средняя годовая зарплата составляла 468 тыс. гривен, то в 2023-м — 638 тыс. гривен.
Наибольшие суммы зарплаты в 2023 году задекларировали:
- спикер парламента, член фракции СН Руслан Стефанчук — 949 тыс. гривен;
- член фракции СН Александр Мережко — 843 тыс. гривен.
Ирина Кормышкина из "Слуга народа" задекларировала 123,5 млн гривен.
Прочие доходы среди "Слуг":
- у Дарьи Володиной — 455 тыс. гривен;
- у Сергея Демченко — 480 тысяч гривен;
- у Натальи Локтионовой — 536 тыс. гривен.
Более 95%, то есть 2,9 млрд гривен от общего дохода "Евросолидарности", приходится на прибыль главы фракции — Петра Порошенко.
Высокие доходы имеют: Андрей Лопушанский — 17 млн гривен и Виктория Сюмар — более 13 млн гривен. Наименьшие доходы: Максим Саврасов и Ахтем Чийгоз — 642 тыс. гривен и 666,7 тыс. гривен соответственно.
Во фракции "Голос" больше всего задекларировал Ярослав Рущишин — 9,8 млн гривен, Галина Васильченко — 8,9 млн гривен и Юлия Клименко — 6,6 млн гривен.
Что еще стоит знать
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