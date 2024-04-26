ПриватБанк знову отримав мільярди прибутку з початку 2024 року — яка сума

Американська валюта на касі. Фото: minfin.com.ua

Найбільша державна фінустанова "ПриватБанк" підбила фінансові підсумки за поточний рік. Банк не зменшує оберти у кредитній підтримці бізнесу під час війни та запроваджує нові продукти для своїх клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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"Звітуємо про фінансові результати першого кварталу 2024 року

ПриватБанк продовжує активно кредитувати бізнес та впроваджує нові продукти для клієнтів. Завдяки вашій довірі та співпраці ми разом будуємо міцну економіку", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Там зазначили, що з початку року кредитний портфель фізосіб ПриватБанку збільшився на 5,9 млрд гривень (10%), а загальний кредитний портфель зріс на 2% попри великі сезонні погашення кредитів агробізнесу.

У банку зауважили, що отримали 13,86 млрд гривень чистого прибутку за перший року. Минулого року результат був вищий на 14%.

Там зауважили, що девальвація національної валюти упродовж першого кварталу обумовила негативну переоцінку валютної позиції фінустанови, що була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики. Загалом переоцінки вплинули на результат у сумі 1,4 млрд гривень.

"Позитивний вплив на результати першого кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери", — йдеться у повідомленні.

Джерело: ПриватБанк

Підсумки роботи ПриватБанку у минулі роки

У 2023 році ПриватБанк в умовах воєнного стану в Україні отримав 37,76 млрд гривень чистого прибутку. Зокрема, чистий процентний прибуток загалом збільшився на 19,7 млрд гривень.

2022 рік банк завершив з чистим прибутком 30,25 млрд гривень. Фінустанова залишалась операційно ефективною, обмежила всі витрати, не пов’язані із забезпеченням безперервності діяльності, та ефективно управляла операційними витратами. В умовах зростання інфляції витрати зросли тільки на 5%.

Джерело: ПриватБанк

За 2021 рік прибуток становив 35,05 млрд гривень, за 2020 рік — 24,3 млрд гривень, за 2019 рік — 32,6 млрд гривень, за 2018 рік — 12,8 млрд гривень, за 2017 рік — 378 млн гривень, тоді як за 2016 рік був зафіксований збиток у 176,2 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховний суд став на бік уряду та державного "ПриватБанку", задовольнивши касаційні скарги та не дозволивши компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів відсудити 350 мільйонів доларів. Останні багато років намагаються довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in.

Раніше ми писали, що ПриватБанк розриває співпрацю з фізособами-підприємцями (ФОП) без будь-якого пояснення причин. Клієнтам залишають лише можливість переказати гроші на інший рахунок.