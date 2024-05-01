Декларирование в Украине — количество миллионеров выросло в 2023 году

Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua

В Украине в рамках кампании декларирования доходов за 2023 год десятки тысяч граждан отчитались о полученных доходах, некоторые — о первых миллионах. В общей сложности было подано около 172 тыс. налоговых деклараций.

Такую информацию обнародовал глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

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Миллионные доходы украинцев в 2023 году

По словам главы парламентского комитета, налоговые обязательства к уплате в государственный бюджет составляют:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 4,8 млрд гривен, что на 2,1 млрд гривен больше против предыдущего года;

военный сбор — 0,9 млрд гривен, что на 400 млн гривен больше против аналогичного периода 2023 года.

Гетманцев заметил, что в Украине стало больше миллионеров. Так, по результатам прошлого года годовой доход в более чем 1 млн гривен обнародовали 10,7 тыс. граждан. Число на 1,2 тыс. украинцев больше против предыдущего года. Миллионеры должны заплатить НДФЛ и военный сбор на более чем 1 млрд гривен.

Также известно, что большая часть граждан воспользовалась возможностью подать декларации с использованием сервиса Государственной налоговой службы по предзаполнению формы. Речь идет о более чем 120 тыс. граждан.

Всего в поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд гривен, констатировал Даниил Гетманцев.

Для сравнения, в прошлом году украинцы подали 266 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах, а сумма задекларированного дохода за 2022 год составила 147,92 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с начала 2024 года украинцы открыли около 74 тысяч новых бизнесов. Показатель на 33,6% превзошел результат прошлого года.

Также сообщалось о модернизации грантовой программы "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу был увеличен до 500 тыс. грн.