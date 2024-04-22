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Долар обвалився у банках та обмінниках — який зараз курс

22 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 23 квітня — долар подешевшав у низці банків
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку знову нестабільний — у більшості банків та обмінниках почав знижуватися. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар не змінився в ціні на 23 квітня 2024 року.

Про це інформує пресслужба Центробанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,78 грн (0,00);
  • євро — 42,31 грн (+0,07);
  • злотий — 9,79 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, долар та євро продовжують незначно зростати у вартості. Долар купують за 39,61 грн (+0,04), продають — за 40,09 грн (+0,01). Євровалюта коштує під час купівлі — 42,31 грн (+0,01), під час продажу — 43,04 грн (0,00).

Державний ПриватБанк знизив курс долара у купівлі до 39,40 грн (-0,10), у продажу — до 40,00 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 39,55 грн (0,00), продає — за 40,00 грн (-0,08). Ощадбанк долар купує за 39,60 грн (-0,05), продає — за 40,15 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках валюта різко впала в ціні: долар купують за 40,65 грн (-0,35), продають — за 40,85 грн (-0,30). Євровалюта коштує у купівлі 42,61 грн (-0,36), у продажу — 42,85  грн (-0,30).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня суттєво підвищив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. Такий крок дозволить убезпечити нацвалюту від подальшої девальвації.

Також ми писали, що за прогнозом експертів, до кінця квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

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