Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доллар обвалился в банках и обменниках — какой сейчас курс arrow

Доллар обвалился в банках и обменниках — какой сейчас курс

22 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 23 апреля — доллар подешевел в ряде банков
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова нестабильный — в большинстве банков и обменниках начал снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар не изменился в цене на 23 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Центробанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,78 грн (0,00);
  • евро — 42,31 грн (+0,07);
  • злотый — 9,79 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар и евро продолжают незначительно расти в цене. Доллар покупают за 39,61 грн (+0,04), продают — за 40,09 грн (+0,01). Евровалюта стоит при покупке — 42,31 грн (+0,01), при продаже — 43,04 грн (0,00).

Государственный ПриватБанк снизил курс доллара в покупке до 39,40 грн (-0,10), в продаже — до 40,00 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,55 грн (0,00), продает — за 40,00 грн (-0,08). Ощадбанк доллар покупает за 39,60 грн (-0,05), продает — за 40,15 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках валюта резко упала в цене: доллар покупают за 40,65 грн (-0,35), продают — за 40,85 грн (-0,30). Евровалюта стоит в покупке 42,61 грн (-0,36), в продаже — 42,85 грн (-0,30).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе существенно повысил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Такой шаг позволит уберечь нацвалюту от дальнейшей девальвации.

Также мы писали, что, по прогнозу экспертов, до конца апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри