Курс валют на 23 апреля — доллар подешевел в ряде банков

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке снова нестабильный — в большинстве банков и обменниках начал снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар не изменился в цене на 23 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Центробанк и мониторинговые сайты.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,78 грн (0,00);

евро — 42,31 грн (+0,07);

злотый — 9,79 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар и евро продолжают незначительно расти в цене. Доллар покупают за 39,61 грн (+0,04), продают — за 40,09 грн (+0,01). Евровалюта стоит при покупке — 42,31 грн (+0,01), при продаже — 43,04 грн (0,00).

Государственный ПриватБанк снизил курс доллара в покупке до 39,40 грн (-0,10), в продаже — до 40,00 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,55 грн (0,00), продает — за 40,00 грн (-0,08). Ощадбанк доллар покупает за 39,60 грн (-0,05), продает — за 40,15 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменниках валюта резко упала в цене: доллар покупают за 40,65 грн (-0,35), продают — за 40,85 грн (-0,30). Евровалюта стоит в покупке 42,61 грн (-0,36), в продаже — 42,85 грн (-0,30).

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Напомним, Национальный банк на прошлой неделе существенно повысил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Такой шаг позволит уберечь нацвалюту от дальнейшей девальвации.

Также мы писали, что, по прогнозу экспертов, до конца апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.