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НБУ різко посилив підтримку курсу гривні — дані міжбанку

22 квітня 2024 14:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк намагається стримати девальвацію гривні
Американська валюта. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) минулого тижня суттєво підвищив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. Такий крок дозволить убезпечити нацвалюту від подальшої девальвації.

Це випливає з даних Нацбанку.

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Продажі валюти на міжбанку

Відповідно до цих даних, обсяг чистого продажу американської валюти досяг максимального рівня з початку 2024 року. У період з 15 по 20 квітня регулятор продав 695,1 млн доларів.

Для порівняння — у попередні два тижні показник коливався від 377 до 454 млн доларів. Таким чином, обсяг продажу валюти зріс на близько 320 млн доларів.

За даними регулятора, купівля валюти минулого тижня не проводилася.

Як змінився курс долара

Згідно з відкритими даними, офіційний курс гривні минулого тижня опустився до нового мінімуму. Нацвалюта послабилась на 21 копійку, з 39,57 грн до 39,78 грн. Водночас, на готівковому ринку курс гривні за тиждень опустився суттєвіше — на 43 копійки, до 40,05 грн.

За інформацією НБУ за відповідний період, динаміка негативного сальдо між купівлею валюти населенням та її продажем поступово зростала відповідно до падіння офіційного курсу гривні — з 20,07 млн на початку тижня до 38,13 млн під його кінець.

За підсумком березня 2024 року чистий обсяг продажу Нацбанку зріс з 1,509 млрд до 1,788 млрд доларів у лютому. Проте, враховуючи стрибок зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже в 9 млрд доларів, міжнародні резерви підскочили на 18%, або на 6,7 млрд, до рекордних 43,76 млрд доларів.

Минулого року НБУ продав на міжбанку 28,83 млрд доларів, а придбав 219,8 млн доларів. Продажем валюти на міжбанку регулятор підтримує курс гривні в країні.

Як відомо, Національний банк у січні знизив прогноз міжнародних резервів країни на кінець цього року з 44,7 млрд до 40,4 млрд доларів та на кінець 2025 року з 45 млрд до 42,1 млрд доларів.

На 22 квітня НБУ встановив офіційний курс американської валюти на рівні 39,78 грн (+0,18).

 

курс валют
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Також ми писали, що за два роки повномасштабної війни державний борг України зріс більш ніж наполовину. Станом на кінець лютого 2024 року він становив 5 490,1 млрд грн, або 143,7 млрд доларів. Основний приріст держборгу відбувся за рахунок залучення зовнішніх офіційних пільгових кредитів.

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