Долар почав тиждень зі зростання — курс валют 29 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Курс долара у понеділок, 29 травня, на українському готівковому ринку дещо підвищився. У порівнянні з попереднім днем українська валюта втратила кілька копійок.

Про це повідомляє портал Kurs.

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Курс долара в Україні

Так, станом на ранок 29 травня на готівковому ринку долар коштує у купівлі у середньому 37,39 грн (+ 0,006), а в продажу — 37,67 грн (+0,010).

Євро коштує у купівлі у середньому 40,06 грн (+0,035), у продажу — 40,88 грн (+0,034).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,95 грн (+0,03) — 37,45 грн (+0,03);

Ощадбанк — 36,85 грн (-0,05) — 37,85;

Укрексімбанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);

Райффайзен — 37,10 грн — 37,55 грн (-0,05);

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс НБУ

За інформацією Національного банку України (НБУ), офіційний курс європейської валюти у купівлі встановлено на рівні 39,21 грн (+0,04 коп.) та 39,60 грн (+0,04 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти залишається незмінним: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку більшу суму доларів для підтримки курсу національної валюти, ніж попереднього. Обсяг продажів валюти зріс на 13%.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.