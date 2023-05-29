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Доллар начал неделю с роста: какой сейчас курс валют

29 мая 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар начал неделю с роста — курс валют 29 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Курс доллара в понедельник, 29 мая, на украинском наличном рынке несколько повысился. В сравнении с предыдущим днем украинская валюта потеряла несколько копеек.

Об этом сообщает портал Kurs.

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Так, по состоянию на утро 29 мая на наличном рынке доллар стоит в покупке в среднем 37,39 грн (+0,006), а в продаже — 37,67 грн (+0,010).

Евро стоит в покупке в среднем 40,06 грн (+0,035), в продаже — 40,88 грн (+0,034).

Курс доллара в банках

  • ПриватБанк — 36,95 грн (+0,03) — 37,45 грн (+0,03);
  • Ощадбанк — 36,85 грн (-0,05) — 37,85;
  • Укрэксимбанк — 37,20 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);
  • Райффайзен — 37,10 грн — 37,55 грн (-0,05);
  • ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс НБУ

По информации Национального банка Украины (НБУ), официальный курс европейской валюты в покупке установлен на уровне 39,21 грн (+0,04 коп.) и 39,60 грн (+0,04 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты остается неизменным: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты, чем на предыдущей. Объем продаж валюты вырос на 13%.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

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