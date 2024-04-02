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Долар різко підскочив у ціні у банках — як змінився курс

2 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 3 квітня — долар продовжує зростати в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінних пунктах України активно зростає. Національний банк України (НБУ) теж підвищив офіційний курс на 3 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ та портали з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією регулятора, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:

  • долар — 39,32 грн (+0,25);
  • євро — 42,27 грн (+0,14);
  • злотий — 9,84 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, долар дорожчає на готівковому ринку. У купівлі коштує 39,07 грн (+0,16), у продажу — 39,57 грн (+0,14). Євровалюта у купівлі становить 42,13 грн (+0,03), під час продажу — 42,88 грн (+0,03).

ПриватБанк підвищив вартість долара у купівлі до 39,00 грн (+0,15), у продажу — до 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує 38,90 грн (+0,05), під час продажу — 39,49 грн (+0,09). Ощадбанк долар купує за 39,10 грн (+0,05), продає — за 39,60 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар та євро подорожчали: долар купують за 39,40 грн (+0,02), продають — за 39,50 грн (+0,02). Євровалюту купують за 42,75 грн (0,00), продають за 42,90 грн (-0,02).

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Нагадаємо, березні 2024 року в Україні суттєво впав попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти. Населення придбало валюти на понад 2,13 млрд доларів.

Ми також писали, що Національний банк посилив підтримку курсу гривні. З цією метою регулятор продав у березні 1,79 млрд доларів із міжнародних резервів.

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