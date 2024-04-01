НБУ посилив підтримку нацвалюти — ситуація на міжбанку

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) посилив підтримку курсу гривні. З цією метою регулятор продав у березні 1,79 млрд доларів із міжнародних резервів.

Такі дані оприлюднив регулятор.

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Ситуація на міжбанківському ринку

Як свідчить інформація, відповідний обсяг більший проти показника, зафіксованого у лютому, коли чистий продаж становив 1,51 млрд доларів. Однак менший, ніж у попередні дев'ять місяців.

У другій половині місяця чистий продаж валюти Нацбанком зріс до 1,33 млрд доларів за два тижні. Це співпало зі зниженням курсу гривні до нового історичного рівня.

Так, у 2024 році Нацбанк вперше встановив офіційний курс нацвалюти до долара вище рівня 39 грн. Зараз курс становить 38,99 грн за дол.

Минулого тижня НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку (з 25 по 29 березня) на 4,08% проти попереднього тижня, до 652,7 млн доларів.

Курсова прив’язка до долара

Раніше у Національному банку заявили, що можуть відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки.

Такий розвиток подій можливий у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні. Частка угод в євровалюті за операціями з придбання безготівкової валюти клієнтами становить майже 50%.

У НБУ наголошують, що продовження такої тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень країни може вже в майбутньому підняти питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Також в НБУ оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.