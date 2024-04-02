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Доллар резко подскочил в цене в банках — как изменился курс

2 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 3 апреля — доллар продолжает расти в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменных пунктах активно растет. Национальный банк Украины тоже повысил официальный курс на 3 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и порталы по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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По информации регулятора, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

  • доллар — 39,32 грн (+0,25);
  • евро — 42,27 грн (+0,14);
  • злотый — 9,84 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар дорожает на наличном рынке. В покупке стоит 39,07 грн (+0,16), в продаже — 39,57 грн (+0,14). Евровалюта в покупке составляет 42,13 грн (+0,03), в продаже — 42,88 грн (+0,03).

ПриватБанк повысил стоимость доллара в покупке до 39,00 грн (+0,15), в продаже — до 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает 38,90 грн (+0,05), в продаже — 39,49 грн (+0,09). Ощадбанк доллар покупает за 39,10 грн (+0,05), продает — за 39,60 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар и евро подорожали: доллар покупают за 39,40 грн (+0,02), продают — за 39,50 грн (+0,02). Евровалюту покупают за 42,75 грн (0,00), продают за 42,90 грн (-0,02).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в марте 2024 года в Украине существенно упал спрос на покупку наличной и безналичной валюты. Население приобрело валюты более чем на 2,13 млрд долларов.

Мы также писали, что Национальный банк ужесточил поддержку курса гривны. С этой целью регулятор продал в марте 1,79 млрд. долларов из международных резервов.

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