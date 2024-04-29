Курс валют на 30 квітня — офіційний долар знову дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках знову коливається у вартості. За рішенням Національного банку України (НБУ), американська валюта, затверджена на 30 квітня 2024 року, тепер коштує дорожче.

Такі дані опубліковані на сайті Нацбанку, а також порталах з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,67 грн (+0,07);

євро — 42,49 грн (+0,05);

злотий — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, ціна на американську валюту практично не змінилась. Долар у середньому купують за 39,49 грн (+0,05), у продажу — за 39,94 грн (+0,01). Євро дорожчає: коштує у купівлі — 42,28 грн (+0,01), у продажу — 42,97 грн (0,00).

У державному ПриватБанку курс долара у купівлі коштує 39,35 грн (0,00), у продажу — 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (-0,10), продає — за 39,75 грн (-0,10). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,10 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках валюта подешевшала: долар купують за 39,73 грн (-0,10), продають — за 39,85 грн (-0,07). Євро коштує у купівлі 42,78 грн (-0,05), під час продажу — 42,95 грн (-0,03).

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Нагадаємо, у травні валютний ринок України буде під впливом різноманітних факторів. Проте загальна стратегічна ситуація залишатиметься стабільною: ймовірно, що на ринку не відбудеться раптових або неочікуваних змін, які були б неконтрольованими або непередбачуваними.

Також ми писали, що НБУ перерахував за 2023 рік до державного бюджету зі свого прибутку 38,64 млрд грн. Загальна сума, яку спрямував НБУ до бюджету під час повномасштабної війни, перевищує 129 млрд грн.