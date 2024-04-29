Курс валют на 30 апреля — официальный доллар снова дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках снова колеблется в стоимости. По решению Национального банка Украины (НБУ), американская валюта, утвержденная на 30 апреля 2024 года, теперь стоит дороже.

Такие данные опубликованы на сайте Нацбанка, а также на порталах по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,67 грн (+0,07);

евро — 42,49 грн (+0,05);

злотый — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, цена на американскую валюту практически не изменилась. Доллар в среднем покупают за 39,49 грн (+0,05), в продаже — за 39,94 грн (+0,01). Евро дорожает: стоит в покупке — 42,28 грн (+0,01), в продаже — 42,97 грн (0,00).

В государственном ПриватБанке курс доллара в покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,75 грн (-0,10). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (0,00), в продаже — 40,10 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменниках валюта подешевела: доллар покупают за 39,73 грн (-0,10), продают — за 39,85 грн (-0,07). Евро стоит в покупке 42,78 грн (-0,05), при продаже — 42,95 грн (-0,03).

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Напомним, в мае на валютный рынок Украины будет под влиянием различных факторов. Однако общая стратегическая ситуация будет оставаться стабильной: вероятно, что на рынке не произойдет внезапных или неожиданных изменений, которые были бы неконтролируемыми или непредсказуемыми.

Также мы писали, что НБУ перечислил за 2023 год в государственный бюджет из своей прибыли 38,64 млрд грн. Общая сумма, направленная НБУ в бюджет во время полномасштабной войны, превышает 129 млрд грн.