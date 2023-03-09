Долар впав нижче 38 грн — які банки оновили курс

Найвигідніша пропозиція — у державного ПриватБанку

9 березня українські банки знизили готівковий курс долара. Зараз у середньому перебуває на рівні 38,48 грн/дол, що на кілька копійок дешевше проти попереднього банківського дня.

Про це свідчить інформація на порталі Кurs.

Які пропозиції у банках

Так, у середньому на ринку долар у купівлі коштує 38,10, а в продажу 38,94 грн.

Серед великих банків дешевше сьогодні продають американську валюту ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense bank, Оптимальний.

Найвигідніша пропозиція — у державної фінустанови "ПриватБанк". Банк опустив долар у купівлі нижче 38 грн, до 37,95. Продає за 38,45 грн/дол. (-0,05 коп).

В Ощадбанку валюта коштує у купівлі 38,35 та 39,40 — у продажу. Це на 10 та 5 копійок дешевше.

Sense bank встановив курс на рівні 38,20 (-0.30) у купівлі, 38,85 — у продажу (0,15).

Укргазбанк виставив курс у купівлі на рівні 37,70 (-0.30 коп), у продажу — 38,70 (-0.30 коп).

Оптимальний знизив долар у купівлі до 38,426 (-0,04 коп), у продажу — 38,54 (-0.06 коп).

Також курс у 36,5 грн працює для угоди з купівлі іноземної валюти з подальшим внесенням на депозит.

Нагадаємо, представники ПриватБанку надали рекомендацію, скільки коштів дозволено знімати клієнтам. Мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн; 300 дол/євро.

Також ми писали, що в березні 2023 року на українському валютному ринку банкіри очікують на позитивні тенденції. В осяжній перспективі офіційний курс долара збережеться на рівні 36,6, а ринковий — стабільно на рівні 39−41 гривня за долар.