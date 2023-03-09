Доллар упал ниже 38 грн - какие банки обновили курс

Доллар упал ниже 38 грн: какие банки установили выгодный курс
9 марта украинские банки снизили наличный курс доллара. Сейчас в среднем находится на уровне 38,48 грн/долл., что на несколько копеек дешевле предыдущего банковского дня.
Об этом свидетельствует информация на портале Kurs.
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Какие предложения в банках
Так, в среднем на рынке доллар в покупке стоит 38,10, а в продаже 38,94 грн.
Среди крупных банков дешевле сегодня продают американскую валюту ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Sense bank, Оптимальный.
Самое выгодное предложение — у государственного финучреждения "ПриватБанк". Банк опустил доллар в покупке ниже 38 грн, до 37,95. Продает за 38,45 грн/долл. (-0,05 коп.).
В Ощадбанке валюта стоит в покупке 38,35 и 39,40 — в продаже. Это на 10 и 5 копеек дешевле.
Sense bank установил курс на уровне 38,20 (-0.30) в покупке, 38,85 — в продаже (0,15).
Укргазбанк выставил курс в покупке на уровне 37,70 (-0.30 коп), в продаже — 38,70 (-0.30 коп).
Оптимальный снизил доллар в покупке до 38,426 (-0,04 коп), в продаже — 38,54 (-0.06 коп).
Также курс в 36,5 грн работает для сделки по покупке иностранной валюты с последующим внесением на депозит.
Напомним, представители ПриватБанка предоставили рекомендацию, сколько средств разрешено снимать клиентам. Минимальная сумма персонального заказа наличных денег: 20 000 грн; 300 долл./евро.
Также мы писали, что в марте 2023 года на украинском валютном рынке банкиры ожидают положительных тенденций. В обозримой перспективе официальный курс доллара сохранится на уровне 36,6, а рыночный — стабильно на уровне 39-41 гривня за доллар.