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Долар знову досяг історичного рівня — як змінився курс

12 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 13 квітня — долар знову рекордно зріс у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку продовжує активно зростати. Національний банк України (НБУ) знову встановив офіційний долар на рекордно новому рівні.

Про це передає пресцентр регулятора та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Згідно з рішенням, затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 39,39 грн (+0,23);
  • євро — 41,96 грн (-0,05);
  • злотий — 9,85 грн (-0,01).

Курс валют у банках

З даними сайту Kurs, долар перед вихідними подорожчав на готівковому ринку: купують вже за 39,15 грн (+0,16), а продають за 39,61 грн (+0,16). Євро коштує у купівлі 42,00 грн (-0,04), у продажу — 42,76 грн (-0,02).

У держфінустанові "ПриватБанк" коштує у купівлі 39,00 грн (+0,15), у продажу — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,15 грн (+0,20), продає — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк купує долар за 39,20 грн (+0,10), продає — за 39,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає сайт Minfin, в обмінниках долар теж підвищився в ціні: тепер купують за 39,45 грн (+0,06), продають — за 39,55 грн (+0,07). Євровалюта коштує дешевше у купівлі 42,55 грн (-0,10), у продажу — 42,80 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Також відомо, що в НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

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