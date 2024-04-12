Курс валют на 13 квітня — долар знову рекордно зріс у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку продовжує активно зростати. Національний банк України (НБУ) знову встановив офіційний долар на рекордно новому рівні.

Про це передає пресцентр регулятора та моніторингові сайти.

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Згідно з рішенням, затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,39 грн (+0,23);

євро — 41,96 грн (-0,05);

злотий — 9,85 грн (-0,01).

Курс валют у банках

З даними сайту Kurs, долар перед вихідними подорожчав на готівковому ринку: купують вже за 39,15 грн (+0,16), а продають за 39,61 грн (+0,16). Євро коштує у купівлі 42,00 грн (-0,04), у продажу — 42,76 грн (-0,02).

У держфінустанові "ПриватБанк" коштує у купівлі 39,00 грн (+0,15), у продажу — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,15 грн (+0,20), продає — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк купує долар за 39,20 грн (+0,10), продає — за 39,70 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає сайт Minfin, в обмінниках долар теж підвищився в ціні: тепер купують за 39,45 грн (+0,06), продають — за 39,55 грн (+0,07). Євровалюта коштує дешевше у купівлі 42,55 грн (-0,10), у продажу — 42,80 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

Також відомо, що в НБУ розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.