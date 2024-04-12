Курс валют на 13 апреля — доллар снова рекордно вырос в цене

Доллар снова достиг исторического уровня — как изменился курс
Курс доллара на наличном рынке продолжает активно расти. Национальный банк Украины (НБУ) снова установил официальный доллар на рекордно новом уровне.
Об этом передает пресс-центр регулятора и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Согласно решению, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 39,39 грн (+0,23);
- евро — 41,96 грн (-0,05);
- злотый — 9,85 грн (-0,01).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, доллар перед выходными подорожал на наличном рынке: покупают уже за 39,15 грн (+0,16), а продают за 39,61 грн (+0,16). Евро стоит в покупке 42,00 грн (-0,04), в продаже — 42,76 грн (-0,02).
В госфинучреждении "ПриватБанк" стоит в покупке 39,00 грн (+0,15), в продаже — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,15 грн (+0,20), продает — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк покупает доллар за 39,20 грн (+0,10), продает — за 39,70 грн (+0,10).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как отмечает сайт Minfin, в обменниках доллар тоже повысился в цене: теперь покупают за 39,45 грн (+0,06), продают — за 39,55 грн (+0,07). Евровалюта стоит дешевле в покупке 42,55 грн (-0,10), в продаже — 42,80 грн (-0,05).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, Международные резервы Украины в марте 2024 года достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.
Также известно, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!