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Доллар снова достиг исторического уровня — как изменился курс

12 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 13 апреля — доллар снова рекордно вырос в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке продолжает активно расти. Национальный банк Украины (НБУ) снова установил официальный доллар на рекордно новом уровне.

Об этом передает пресс-центр регулятора и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Согласно решению, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 39,39 грн (+0,23);
  • евро — 41,96 грн (-0,05);
  • злотый — 9,85 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар перед выходными подорожал на наличном рынке: покупают уже за 39,15 грн (+0,16), а продают за 39,61 грн (+0,16). Евро стоит в покупке 42,00 грн (-0,04), в продаже — 42,76 грн (-0,02).

В госфинучреждении "ПриватБанк" стоит в покупке 39,00 грн (+0,15), в продаже — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,15 грн (+0,20), продает — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк покупает доллар за 39,20 грн (+0,10), продает — за 39,70 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает сайт Minfin, в обменниках доллар тоже повысился в цене: теперь покупают за 39,45 грн (+0,06), продают — за 39,55 грн (+0,07). Евровалюта стоит дешевле в покупке 42,55 грн (-0,10), в продаже — 42,80 грн (-0,05).

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Напомним, Международные резервы Украины в марте 2024 года достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

Также известно, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

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