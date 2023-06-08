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Долар знову змінився: який курс у ПриватБанку та Ощадбанку

8 червня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар знову змінився — який курс у ПриватБанку та Ощадбанку 8 червня
Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 8 червня, на українському готівковому ринку долар демонструє незначну нестабільність. У середньому коштує 37,15 гривні.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 8 червня

Так, долар у середньому коштує у купівлі 36,79 гривні (+0,011), у продажу — 37,35 (+0,006).

курс валют

Джерело: Kurs

ПриватБанк пропонує долар у купівлі за 36,70 гривні, у продажу — за 37,20. Курс нижче від попереднього дня на 3 копійки. При оплаті карткою — у купівлі 36,56 гривні, у продажу — 37,45.

В Ощадбанку курс встановлено у купівлі на рівні — 36,60 гривні, у продажу — 37,60 гривні. При оплаті банківською карткою — у купівлі 36,56 гривні, у продажу — 37,12.

банки

Джерело: Kurs

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах 8 червня долар торгується в ціновому коридорі 37,13 — 37,23 гривні. У купівлі та продажу долар додав 3 копійки. Євро додав 5 копійок під час купівлі та 8 копійок — під час продажу.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,14 (-0,013 коп.) та 39,52 грн (-0,13 коп.) — у продажу.
  
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, НБУ пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

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