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Доллар снова изменился: какой курс в ПриватБанке и Ощадбанке

8 июня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар снова изменился — какой курс в ПриватБанке и Ощадбанке 8 июня
Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 8 июня, на украинском наличном рынке доллар демонстрирует незначительную нестабильность. В среднем стоит 37,15 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара 8 июня

Так, доллар в среднем стоит в покупке 36,79 гривны (+0,011), в продаже — 37,35 (+0,006).

курс валют

Источник: Kurs

ПриватБанк предлагает доллар в покупке за 36,70 гривны, в продаже — за 37,20. Курс ниже предыдущего дня на 3 копейки. При оплате картой — в покупке 36,56 гривны, в продаже — 37,45.

В Ощадбанке курс установлен в покупке на уровне — 36,60 гривны, в продаже — 37,60 гривны. При оплате банковской картой — в покупке 36,56 гривны, в продаже — 37,12.

банки

Источник: Kurs

Курс в обменниках

В обменных пунктах 8 июня доллар торгуется в ценовом коридоре 37,13 — 37,23 гривны. В покупке и продаже доллар прибавил 3 копейки. Евро добавил 5 копеек при покупке и 8 копеек — при продаже.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,14 (-0,013 коп.) и 39,52 грн (-0,13 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, НБУ смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл. в этом месяце.

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