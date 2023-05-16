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Доплати до пенсій: чотири мільйони українців отримають більше

16 травня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — чотири мільйони українців отримають більше
Українські громадяни літнього та працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні чотири мільйони українців отримають доплати до пенсій. Максимальна сума доплати становить 570 грн.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Хто отримає більше

Йдеться про доплати громадянам, які передбачені законодавством за віком. Їх нараховують пенсіонерам, яким більше 70 років. Саме таких громадян налічується близько чотирьох мільйонів осіб. Це становить приблизно 40% від загальної кількості українських пенсіонерів у близько 10 мільйонів.

Першими таку щомісячну доплату до пенсії започаткували для громадян, вік яких перевищує 80 років. Спочатку вона становила пів тисячі гривень, однак згодом суму підвищили до 570 гривень. Також запровадили доплати для українців, вік яких 70 та 75 років.

На сьогодні законом передбачені такі доплати до пенсій в залежності від віку:

  • 570 грн — пенсіонерам, вік яких 80 років і більше;
  • 456 грн — громадянам 75-80 років;
  • 300 грн — пенсіонерам, яким виповнилося 70-75 років.

Нюанси доплат до пенсії

Доплату для громадян 75-80 років свого часу було підвищено з 400 до 456 гривень. Тоді як для пенсіонерів віком від 70 до 75 років сума залишається незмінною — 300 гривень.

Примітно, що після досягнення 75-річного віку дані виплати не сумуються між собою, а зростають відповідно до вказаного показника.

Тому пенсіонери отримуватимуть спочатку надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплата підвищиться до 456 гривень та до 570 гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

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