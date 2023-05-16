Пенсии в Украине — четыре миллиона украинцев получат больше

Украинские граждане пожилого и трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине четыре миллиона украинцев получат доплаты к пенсиям. Наибольшая сумма доплаты составляет 570 грн.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто получит больше

Речь идет о доплатах гражданам, предусмотренным законодательством по возрасту. Их начисляют пенсионерам старше 70 лет. Именно таких граждан насчитывается около четырех миллионов человек. Это составляет примерно 40% от общего количества украинских пенсионеров в 10 миллионов.

Первыми такую ежемесячную доплату к пенсии назначили гражданам, возраст которых превышает 80 лет. Сначала она составляла пол тысячи гривен, однако позже сумму повысили до 570 гривен. Также ввели доплаты для украинцев, возраст которых 70 и 75 лет.

На сегодняшний день законом предусмотрены следующие доплаты к пенсиям в зависимости от возраста:

570 грн — пенсионерам, возраст которых 80 лет и старше;

456 грн — гражданам 75-80 лет;

300 грн — пенсионерам, которым исполнилось 70-75 лет.

Нюансы доплат к пенсии

Доплата для граждан 75-80 лет в свое время была повышена с 400 до 456 гривен. В то время как для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет сумма остается неизменной — 300 гривен.

Примечательно то, что по достижении 75-летнего возраста данные выплаты не суммируются между собой, а растут в соответствии с указанным показателем.

Поэтому пенсионеры будут сначала получать надбавку в объеме 300 гривен, а затем доплата повысится до 456 гривен и до 570 гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна благодаря порталу государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.