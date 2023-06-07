Пенсии в Украине — кто получит больше в июне-августе

Доплаты к пенсиям в июне-августе: кто получит больше
Украинским пенсионерам летом выплатят денежные надбавки и доплаты. На дополнительные суммы могут рассчитывать некоторые категории граждан в июне, июле и августе 2023 года.
О том, кто из украинцев получит доплаты, читайте в материале Новини.LIVE.
Доплаты к пенсиям в июне
В июне большие пенсии получат граждане пожилого возраста, продолжающие работать. Им выплатят сумму доплаты за апрель, май и июнь.
Суммы будут отличаться от трудового стажа, размера зарплаты и пенсии. В частности, гражданам, имеющим 35 лет стажа и пенсию в 5,84 тыс. грн, насчитают 1 тыс. грн.
В то же время, из 2,7 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать, большие выплаты насчитают только 600 тыс. человек. Кто имел перерасчет в прошлом году, в этом году не будут претендовать на денежное повышение.
Доплаты к пенсии начислят для следующих категорий пенсионеров:
- тем, кто имеет право на перерасчет выплат по состоянию на 1.03.2023 года при условии, что имеют 24 месяца страхового стажа;
- тем, кто получил перерасчет пенсии не менее двух лет назад.
Повышение пенсий в июле
В июле на большие пенсии могут рассчитывать следующие категории граждан:
- работники органов местной власти;
- государственные служащие;
- научные сотрудники.
Для них будет проведена индексация, после которой размер выплат вырастет на 19,7%. Однако конечная сумма будет зависеть от первоначального размера пенсии: чем выше пенсия, тем больше сумма перерасчета.
Доплаты пенсионерам в августе
В августе на доплаты могут претендовать четыре категории граждан. Речь идет о пособиях, ранее выплачиваемых в мае, ко Дню победы. В этом году такие доплаты осуществят на День Независимости:
- ветеранам Второй мировой войны
- участникам войны и членам семей погибших
- жертвам нацистских преследований
- ветеранам российско-украинской войны
Кому не повысят пенсии в 2023-м
Нескольким категориям пенсионеров придется этот год пережить без доплат к пенсиям. Речь идет о таких лицах:
- граждане, которым начисляют ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи);
- работающие пенсионеры с маленьким страховым стажем и пенсией до 2,1 тыс. грн;
- пенсионеры, получающие более высокие пенсии от максимальной в 20,93 тыс. грн;
- бывшие сотрудники прокуратуры.
Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.
Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.