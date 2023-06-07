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Доплаты к пенсиям в июне-августе: кто получит больше

7 июня 2023 06:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто получит больше в июне-августе
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским пенсионерам летом выплатят денежные надбавки и доплаты. На дополнительные суммы могут рассчитывать некоторые категории граждан в июне, июле и августе 2023 года.

О том, кто из украинцев получит доплаты, читайте в материале Новини.LIVE.

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Доплаты к пенсиям в июне

В июне большие пенсии получат граждане пожилого возраста, продолжающие работать. Им выплатят сумму доплаты за апрель, май и июнь.

Суммы будут отличаться от трудового стажа, размера зарплаты и пенсии. В частности, гражданам, имеющим 35 лет стажа и пенсию в 5,84 тыс. грн, насчитают 1 тыс. грн.

В то же время, из 2,7 миллиона пенсионеров, которые продолжают работать, большие выплаты насчитают только 600 тыс. человек. Кто имел перерасчет в прошлом году, в этом году не будут претендовать на денежное повышение.

Доплаты к пенсии начислят для следующих категорий пенсионеров:

  • тем, кто имеет право на перерасчет выплат по состоянию на 1.03.2023 года при условии, что имеют 24 месяца страхового стажа;
  • тем, кто получил перерасчет пенсии не менее двух лет назад.

Повышение пенсий в июле

В июле на большие пенсии могут рассчитывать следующие категории граждан:

  • работники органов местной власти;
  • государственные служащие;
  • научные сотрудники.

Для них будет проведена индексация, после которой размер выплат вырастет на 19,7%. Однако конечная сумма будет зависеть от первоначального размера пенсии: чем выше пенсия, тем больше сумма перерасчета.

Доплаты пенсионерам в августе

В августе на доплаты могут претендовать четыре категории граждан. Речь идет о пособиях, ранее выплачиваемых в мае, ко Дню победы. В этом году такие доплаты осуществят на День Независимости:

  • ветеранам Второй мировой войны
  • участникам войны и членам семей погибших
  • жертвам нацистских преследований
  • ветеранам российско-украинской войны

Кому не повысят пенсии в 2023-м

Нескольким категориям пенсионеров придется этот год пережить без доплат к пенсиям. Речь идет о таких лицах:

  • граждане, которым начисляют ежемесячное пожизненное денежное содержание (в частности, судьи);
  • работающие пенсионеры с маленьким страховым стажем и пенсией до 2,1 тыс. грн;
  • пенсионеры, получающие более высокие пенсии от максимальной в 20,93 тыс. грн;
  • бывшие сотрудники прокуратуры.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о финансировании социальных выплат в июне текущего года. В частности, направили на выплаты пенсий уже более 11 млрд грн.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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