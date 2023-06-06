Пенсії в Україні — ПФУ розповів деталі фінансування у червні

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Фінансування пенсій у червні

Як зазначають у Пенсійному фонді, в країні відбувається перерахування грошових коштів громадянам.

"Станом на 5 червня профінансовано: 11,3 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ПФУ, з цієї суми 2,3 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 9 млрд грн — через уповноважені банківські установи.

Також 1,171 млрд грн перерахували на страхові виплати, зокрема 155,9 млн грн — на оплату лікарняних.

У травні Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій громадянам 57 млрд гривень, у квітні — 52,5 млрд.

Раніше влада повідомляла, що затримок у фінансуванні пенсій не повинно бути завдяки запасу міцності, накопиченому у попередні місяці. У Пенсійному фонді достатньо для цього коштів.

78% пенсіонерів отримують виплати через українські банки. Зокрема, через ПриватБанк (4,56 млн або 54%), Ощадбанк (2,99 млн або 36%).

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тисяч гривень. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.

Також ми писали, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.