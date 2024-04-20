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Доплаты к пенсиям от 450 грн — кто из украинцев получит больше летом

20 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и доплаты — кто из украинцев получит большие суммы летом
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские пенсионеры летом получат денежную помощь. На дополнительную сумму от 450 грн смогут рассчитывать особые категории граждан в августе 2024 года.

Об этом говорится в материалах правительства.

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В августе этого года на дополнительную единовременную помощь смогут претендовать несколько категорий граждан. Ранее соответствующие доплаты производились в мае, ко Дню победы, а с прошлого года их выплачивают на День Независимости. В частности, речь идет о таких лицах:

  • ветераны Второй мировой войны;
  • участники войны и члены семей погибших;
  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны российско-украинской войны

Какие суммы получат украинцы до 24 августа

Как отмечают в Кабинете Министров, эта выплата коснется 14 категорий граждан. Сумма пособия ко Дню независимости для граждан будет разной. Минимально можно будет получить 450 гривен, а максимальный размер выплаты составит 3,1 тыс. гривен.

Граждане с инвалидностью, полученной из-за боевых действий и бывшие малолетние (которым на момент заключения не было 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам, получат:

  • первая группа — 3,1 тыс. гривен;
  • вторая группа — 2,9 тыс. гривен;
  • третья группа — 2,7 тыс. гривен.

По 1 тыс. гривен выплатят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на время заключения не было 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, остальным местам принудительного содержания, детям, родившимся в вышеперечисленных местах.

Выплату в 3,1 тыс. гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

По 650 гривен выплатят:

  • членам семей погибших/умерших ветеранов войны;
  • членам семей погибших/умерших Защитников и Защитниц Украины;
  • женам/мужчинам умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • женам/мужчинам умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью по общей болезни, трудовому увечью и другим причинам, которые не женились повторно.

Меньше всего получат участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага. Им выплатят по 450 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в апреле 2024 года состоялся перерасчет пенсий для работающих граждан с учетом увеличенного страхового стажа. Повышение охватило 654 тысяч человек, однако начислят средства не сразу.

Также мы писали, что в Украине пенсионеры со статусом внутриперемещенных лиц (ВПЛ), не прошедшие физическую идентификацию в Ощадбанке, не получат выплат за апрель. Чтобы восстановить право на начисление средств, украинцы должны пройти соответствующую проверку.

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