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Скасування виплат пенсіонерам — у Мінреінтеграції розповіли, як повернути кошти

19 квітня 2024 11:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії для ВПО — у Мінреінтеграції розповіли, які відновити нарахування виплат
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні пенсіонери зі статусом внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які не пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, не отримають виплат за квітень. Щоб право на нарахування коштів поновили, українці мають пройти відповідну перевірку.

Про те, як це зробити, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Ненарахування виплат пенсіонерам-ВПО

За вимогами, пенсіонери зі статусом ВПО, отриманим до 24 лютого 2022 року, мусили пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. У громадян було достатньо часу для відповідної перевірки — дев'ять місяців. Так держава хотіла пересвідчитись, що гроші надходять саме тим, кому вони призначені.

Однак виконали вимогу тільки 228,4 тис. пенсіонерів-ВПО, зокрема, в деяких регіонах ідентифікацію не пройшла половина таких громадян. Через це з квітня поточного року виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не виконали вимогу з проходження ідентифікації, призупинили. Їхні кошти будуть зберігатись на розрахункових рахунках допоки не пройдуть ідентифікацію.

Як пройти ідентифікацію й отримати виплати

У відомстві повідомили, що у разі непроходження ідентифікації у встановлений термін громадянину для продовження виплати пенсії потрібно пройти перевірку у будь-який зручний спосіб.

Способи проходження ідентифікації:

  • особисто у відділенні АТ "Ощадбанк" або в сервісному центрі ПФУ з документом, що посвідчує особу;
  • в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпису;
  • за допомогою відеозв’язку на порталі ПФУ, подавши заявку на ідентифікацію за посиланням.
  • у закордонній дипломатичній установі (для пенсіонерів з числа ВПО, які перебувають за кордоном).

 

пенсії
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні навесні влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.

Також повідомлялося, що у Пенсійному фонді розповіли про те, як зросли виплати в громадян навесні 2024 року. Також оприлюднили негативну статистику щодо чисельності пенсіонерів.

виплати
пенсії
ПФУ
Ощадбанк
гроші
пенсіонери
Мінреінтеграції

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