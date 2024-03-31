Зарплати українських військових — чи зміняться виплати захисникам у квітні

Військовий з біноклем. Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Розмір грошового забезпечення українських військових залежить від різних параметрів, включаючи посаду та військове звання. Також, їхній дохід складається з винагороди, правила нарахування якої були переглянуті у 2023 році.

Якими будуть виплати військовослужбовцям України у квітні, розповіли у The Page.

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У повідомленні сказано, що доплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень у 2024 році збережуться. А всі розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.

Виплати військовослужбовцям під час дії воєнного стану складаються з двох складових: щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, яка включає надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

Необхідно зауважити, що грошове забезпечення поділяється на дві частини. Перша — основне грошове забезпечення, що включає посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. Друга — додаткове грошове забезпечення, що включає надбавки за особливості проходження служби.

Грошове забезпечення військових у квітні

Згідно з постановою Кабміну від 28 лютого 2022 р. № 168, грошове забезпечення військових у квітні 2024 року становитиме:

для курсантів військових училищ — 2 350 гривень;

для солдатів строкової служби — по 6 тис. гривень;

мобілізовані, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, — 30 тис. гривень;

захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, — 50 тис. гривень;

військовослужбовці, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, — 100 тис. гривень;

ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби, або ж ті, що потрапили в полон, — по 100 тис. гривень.

Грошове забезпечення військових за посадами

Офіцерський склад Сухопутних військ ЗСУ отримує у 2024 році наступні виплати:

командир взводу — 28 229 грн;

командир батальйону — 36 481 грн;

командир бригади / командир полку ССО — 50 173 грн.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (Сухопутні війська ЗСУ):

стрілець — 20 586 грн;

навідник-оператор — 22 268 грн;

командир танка — 24 862 грн;

головний сержант роти — 26 094 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, щомісяця в Україні відбуваються зміни у системі оподаткування, тарифах на комунальні послуги, а також розмірах пенсій та інших соціальних виплат. Квітень не стане винятком: цього місяця збільшиться мінімальна заробітна плата, а також розмір деяких видів соціальної допомоги. Крім того, у квітні на українських пенсіонерів очікує друге збільшення пенсій у 2024 році.

Ми також писали, що буде з доларом у квітні. Отримання Україною у березні траншів від ЄС, МВФ та Світового банку вплине на валютний ринок. Проте сплески курсів будуть мати тимчасовий характер, адже загальний тренд підтримуватиме стабільність.

Також ми повідомляли, що у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.