Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доплаты военным в 70 тыс. грн 一 сколько это будет стоить бюджету arrow

Доплаты военным в 70 тыс. грн 一 сколько это будет стоить бюджету

17 апреля 2024 09:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты для военных 一 какая необходима сумма из бюджета на доплаты в 70 тыс. грн
Пачка денежных купюр. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Верховная Рада на днях, кроме обновленного закона о мобилизации, обязала Кабинет министров принять постановление о предоставлении ежемесячного вознаграждения военнослужащим на фронте в размере 70 тыс. гривен. Известно, какая сумма из государственного бюджета пойдет на финансирование дополнительных расходов.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

Читайте также:

Во сколько обойдутся бюджету доплаты в армии

Соответствующие выплаты не были предусмотрены в государственном бюджете на 2024 год, поэтому для их финансирования государству необходимо вносить изменения в бюджет. По данным ЭП, ссылающейся на источник в Министерстве финансов, на финансовое покрытие этих выплат в этом году необходимо более 50 млрд гривен.

Также Кабинету министров необходимо дополнительно найти более 400 млрд гривен на другие важные расходы в оборонной сфере. Речь идет о закупке боеприпасов и военного оборудования для армии.

По информации источника в ведомстве, сейчас чиновники только начинают готовить соответствующие изменения в бюджет. Процесс усугубляется тем, что повышение расходов необходимо согласовать с международными партнерами.

Сейчас реальных источников покрытия дополнительных расходов у правительства пока нет. Среди вариантов:

  • экономия на расходах;
  • денежная эмиссия;
  • повышение налогов.

При этом последний вариант источник в Минфине называет наиболее вероятным, ведь только благодаря этому шагу можно получить около полутриллиона гривен, которые пошли бы на оборону страны.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщал о том, что дополнительные средства будут брать действительно за счет повышения налогов и внутреннего долга, то есть привлечения ресурсов, в первую очередь банков.

Финансирование оборонной сферы в 2024 году

В госбюджете на 2024 год на финансирование выплат в армии заложили 751 млрд гривен. В целом на оборонную сферу правительство выделило 1,692 трлн гривен. Речь идет о доле в 22% всего ВВП страны.

Дополнительно предусмотрели вдвое больше средств на поддержку украинских ветеранов — 15 млрд грн. В этом году все доплаты сохранятся. Заложены средства на выплаты на сумму 30, 50 и 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

госбюджет
зарплаты
выплаты
военные
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто