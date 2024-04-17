Зарплаты для военных 一 какая необходима сумма из бюджета на доплаты в 70 тыс. грн

Пачка денежных купюр. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада на днях, кроме обновленного закона о мобилизации, обязала Кабинет министров принять постановление о предоставлении ежемесячного вознаграждения военнослужащим на фронте в размере 70 тыс. гривен. Известно, какая сумма из государственного бюджета пойдет на финансирование дополнительных расходов.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

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Во сколько обойдутся бюджету доплаты в армии

Соответствующие выплаты не были предусмотрены в государственном бюджете на 2024 год, поэтому для их финансирования государству необходимо вносить изменения в бюджет. По данным ЭП, ссылающейся на источник в Министерстве финансов, на финансовое покрытие этих выплат в этом году необходимо более 50 млрд гривен.

Также Кабинету министров необходимо дополнительно найти более 400 млрд гривен на другие важные расходы в оборонной сфере. Речь идет о закупке боеприпасов и военного оборудования для армии.

По информации источника в ведомстве, сейчас чиновники только начинают готовить соответствующие изменения в бюджет. Процесс усугубляется тем, что повышение расходов необходимо согласовать с международными партнерами.

Сейчас реальных источников покрытия дополнительных расходов у правительства пока нет. Среди вариантов:

экономия на расходах;

денежная эмиссия;

повышение налогов.

При этом последний вариант источник в Минфине называет наиболее вероятным, ведь только благодаря этому шагу можно получить около полутриллиона гривен, которые пошли бы на оборону страны.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщал о том, что дополнительные средства будут брать действительно за счет повышения налогов и внутреннего долга, то есть привлечения ресурсов, в первую очередь банков.

Финансирование оборонной сферы в 2024 году

В госбюджете на 2024 год на финансирование выплат в армии заложили 751 млрд гривен. В целом на оборонную сферу правительство выделило 1,692 трлн гривен. Речь идет о доле в 22% всего ВВП страны.

Дополнительно предусмотрели вдвое больше средств на поддержку украинских ветеранов — 15 млрд грн. В этом году все доплаты сохранятся. Заложены средства на выплаты на сумму 30, 50 и 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.