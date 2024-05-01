Пенсії за квітень — ПФУ уточнив нюанси фінансування виплат

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі фінансування виплат у соціальній сфері у квітні 2024 року. На це спрямували 68,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ у соцмережі Facebook.

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Виплата пенсій у квітні 2024 року

Як уточнюють у фонді, у квітні з вищевказаної суми найбільше коштів пішло на фінансування пенсійних виплат. Для пенсіонерів перерахували 60,5 млрд гривень.

Далі за сумою витрат на соцсферу у квітні йде напрямок житлових субсидій та пільг. На компенсації з оплати комунальних послуг спрямували 5,3 млрд гривень. На страхові виплати пішло 2,8 млрд гривень.

Для порівняння — у березні на фінансування пенсійних виплат спрямували 62,1 млрд гривень.

Як відомо, минулого місяця відбувся перерахунок пенсійних виплат для працюючих громадян з урахуванням підвищеного страхового стажу. Розміри підвищень для кожного з пенсіонерів індивідуальні, адже суми залежать від тривалості стажу і зарплати (доходу), з якої обчислюється пенсія таких осіб. Загалом підвищення охопило 654 тис. громадян, однак нарахують кошти не одразу.

За правилами, перерахунок здійснять після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року (кінцевий термін надання звітів — до 10 травня).

Відтак, пенсіонери, яким здійснили перерахунок, отримають підвищені розміри виплат та доплату за квітень та травень орієнтовно у червні поточного року.

Що буде далі з фінансуванням пенсій

Завдяки залученню макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших держав Україна може вчасно та в повному обсязі здійснювати виплати громадянам коштів за соціальними проєктами.

Так, очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, зараз можна впевнено стверджувати, що гроші на пенсії та соцвиплати будуть у держбюджеті у повному обсязі. Кошти на пенсійні та соціальні виплати знайдуть не тільки 2024-го, а й 2025 року.

"Ми впевнені, що цього року і, чесно кажучи, впевнені вже й наступного року — ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Усі пенсії, субсидії… Все, що держава має виконати, ми виконуватимемо вчасно та в повному обсязі. Американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%", — наголосив прем'єр в ефірі телемарафону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Також ми писали, що влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.