Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Доплаты за стаж работающим пенсионерам — ПФУ уточнил сроки выплат arrow

Доплаты за стаж работающим пенсионерам — ПФУ уточнил сроки выплат

6 мая 2024 08:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — известно, когда получат доплаты работающие пенсионеры
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

О сроках выплат уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), пишет Канал 24.

Читайте также:

Когда ждать доплат работающим пенсионерам

Согласно закону, работающим пенсионерам должны обновлять размеры пенсий каждые два года. Перерасчет производится с апреля с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа.

Во время исчисления учитывают стаж, который пенсионер получил до 1 апреля. Однако выплаты обновленной пенсии таким гражданам осуществляться значительно позже.

В Пенсионном фонде пояснили, что на 1 апреля еще не получили информации об уплате ЕСВ за первый квартал текущего года. Согласно закону, бизнес должен предоставлять соответствующую отчетность за первый квартал до 10 мая. Именно поэтому в ПФУ нет возможности осуществить выплаты вовремя, то есть в апреле-мае.

В связи с этим только после 10 мая станет окончательно известно, кто из украинцев пенсионного возраста и сколько месяцев отработал со времени предыдущего перерасчета пенсии.

Что учитывают при пересмотре пенсии

В определенных случаях пересмотр пенсии происходит с учетом новой заработной платы, получаемой пенсионером и приобретенного дополнительного страхового стажа. Однако зарплату учитывают только в том случае, если она значительно выше той, по которой производилось начисление пенсии. Для такого перерасчета гражданин обязательно должен получить не менее 24 месяцев страхового стажа с даты предварительного перерасчета.

Однако преимущественно при пересмотре пенсии учитывается только дополнительно приобретенный страховой стаж. При этом за каждый год полученного стажа пенсионеру прибавляют 1% от минимальной пенсии.

Обновленный размер пенсии с доплатой и надбавки за два месяца работающим пенсионерам будет начислен в июне 2024 года, добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в соцсфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд грн.

выплаты
пенсии
ПФУ
пенсионеры
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер