Пенсии в Украине — известно, когда получат доплаты работающие пенсионеры

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

В апреле 2024 года пенсионерам, которые на своем заслуженном отдыхе продолжают работать, повысили размер выплат, учитывая новое количество страхового стажа. Однако обновленные выплаты получат не сразу.

О сроках выплат уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), пишет Канал 24.

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Согласно закону, работающим пенсионерам должны обновлять размеры пенсий каждые два года. Перерасчет производится с апреля с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа.

Во время исчисления учитывают стаж, который пенсионер получил до 1 апреля. Однако выплаты обновленной пенсии таким гражданам осуществляться значительно позже.

В Пенсионном фонде пояснили, что на 1 апреля еще не получили информации об уплате ЕСВ за первый квартал текущего года. Согласно закону, бизнес должен предоставлять соответствующую отчетность за первый квартал до 10 мая. Именно поэтому в ПФУ нет возможности осуществить выплаты вовремя, то есть в апреле-мае.

В связи с этим только после 10 мая станет окончательно известно, кто из украинцев пенсионного возраста и сколько месяцев отработал со времени предыдущего перерасчета пенсии.

Что учитывают при пересмотре пенсии

В определенных случаях пересмотр пенсии происходит с учетом новой заработной платы, получаемой пенсионером и приобретенного дополнительного страхового стажа. Однако зарплату учитывают только в том случае, если она значительно выше той, по которой производилось начисление пенсии. Для такого перерасчета гражданин обязательно должен получить не менее 24 месяцев страхового стажа с даты предварительного перерасчета.

Однако преимущественно при пересмотре пенсии учитывается только дополнительно приобретенный страховой стаж. При этом за каждый год полученного стажа пенсионеру прибавляют 1% от минимальной пенсии.

Обновленный размер пенсии с доплатой и надбавки за два месяца работающим пенсионерам будет начислен в июне 2024 года, добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования выплат в соцсфере в апреле 2024 года. На это направили 68,6 млрд грн.