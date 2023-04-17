Нова пошта допомогає бізнесу — як працює послуга фулфілменту

Персонал складу "Нової пошти". Фото: УНІАН

У логістичній компанії "Нова пошта" нагадали про послугу фулфілмент. Інструмент покликаний максимально підвищити ефективність бізнесу.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової пошти".

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Що треба знати про фулфілмент

Як зазначають у компанії, фулфілментом називають доступний та якісний аутсорс операцій із супроводу товару з моменту його оформлення (замовлення/покупки/поставки) до самого моменту видачі (відвантаження/доставки) покупцеві.

У рамках цієї послуги товар фізично надходитиме на склад, проходитиме процес приймання та реєстрації у WMS-системі складу та розміщуватиметься на зберігання. Далі, під час надходження замовлення від покупця, товар відберуть, запакують та передадуть для доставки:

Завдяки фулфілменту підприємець отримає:

Своєчасні та безперебійні продажі

Підприємцеві не доведеться стикатися зі збоями, пов'язаними із зростанням замовлень. "Нова пошта" запропонує налаштовані процеси обробки онлайн-замовлень та зберігання товарів.

Заощадити фінанси

Підприємець отримає економію за рахунок того, що відпаде потреба сплачувати за оренду та утримання складу, інвестувати у закупівлю програмного забезпечення та техніки, шукати та утримувати персонал.

Оптимізувати ресурси

Компанія бере на себе операційні та логістичні процеси, пов'язані із замовленнями покупців та взаємодією із постачальниками.

Відчути якість

"Нова пошта" несе повну відповідальність за товар, з яким має працювати кваліфікований та навчений персонал.

Наростити бізнес

Клієнти зможуть у будь-який час розширити асортимент товарів, замовити додаткові послуги, пов'язані з особливостями комплектації чи доставки замовлень.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Також ми писали, що "Нова Пошта" планує відкрити відділення у Німеччині у квітні 2023 року. Вже шукають партнерів у низці німецьких міст та мають намір оголосити про набір персоналу.