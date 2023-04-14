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"Нова пошта" запропонує роботу українцям у Німеччині

14 квітня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запропонує роботу українцям у Німеччині — що відомо
Відділення "Нової пошти" за кордоном. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова Пошта" планує відкрити відділення у Німеччині у квітні 2023 року. Вже шукають партнерів у низці німецьких міст та мають намір оголосити про набір персоналу.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

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Відкриття офісів у Німеччині

Так, керівництво компанії продовжує втілювати план розвитку бізнесу на міжнародній арені. Відкрити перше німецьке відділення планують у Берліні, а надалі у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у десяти містах ФРН.

"Зараз там перебуває понад мільйон українців. Тому запрошуємо до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що в німецьких відділеннях операторами працюватимуть також українці.

"Тільки-но будуть вакансії, обов'язково проінформуємо клієнтів на нашій сторінці", — написали представники "Нової пошти", говорячи про перспективи набору персоналу серед громадян України.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Також ми писали, що компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни.

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