Новая почта помогает бизнесу – как работает услуга фулфилмента

Помощь бизнесу от "Новой почты": как работает услуга фулфилмента
В логистической компании "Новая почта" напомнили об услуге фулфилмент. Инструмент призван максимально повысить эффективность бизнеса.
Об этом говорится на официальной странице "Новой почты".
Что нужно знать о фулфилменте
Как отмечают в компании, фулфилментом называют доступный и качественный аутсорс операций по сопровождению товара с момента его оформления (заказа/покупки/поставки) до самого момента выдачи (отгрузки/доставки) покупателю.
В рамках этой услуги товар будет физически поступать на склад, проходить процесс приема и регистрации в WMS-системе склада и будет размещаться на хранение. Далее при поступлении заказа от покупателя товар отберут, упакуют и передадут для доставки:
Благодаря фулфилменту предприниматель получит:
Своевременные и бесперебойные продажи
Предпринимателю не придется сталкиваться со сбоями, связанными с ростом заказов. "Новая почта" предложит налаженные процессы обработки онлайн-заказов и хранения товаров.
Сэкономить деньги
Предприниматель получит экономию за счет того, что отпадет необходимость платить за аренду и содержание склада, инвестировать в закупку программного обеспечения и техники, искать и удерживать персонал.
Оптимизировать ресурсы
Компания берёт на себя операционные и логистические процессы, связанные с заказами покупателей и взаимодействием с поставщиками.
Почувствовать качество
"Новая почта" несет полную ответственность за товар, с которым должен работать квалифицированный и обученный персонал.
Нарастить бизнес
Клиенты могут в любое время расширить ассортимент товаров, заказать дополнительные услуги, связанные с особенностями комплектации или доставки заказов.
Больше о "Новой почте"
Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.
Также мы писали, что "Новая почта" планирует открыть отделения в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить набор персонала.