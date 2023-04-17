Новая почта помогает бизнесу – как работает услуга фулфилмента

Персонал склада "Новой почты". Фото: УНИАН

В логистической компании "Новая почта" напомнили об услуге фулфилмент. Инструмент призван максимально повысить эффективность бизнеса.

Об этом говорится на официальной странице "Новой почты".

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Что нужно знать о фулфилменте

Как отмечают в компании, фулфилментом называют доступный и качественный аутсорс операций по сопровождению товара с момента его оформления (заказа/покупки/поставки) до самого момента выдачи (отгрузки/доставки) покупателю.

В рамках этой услуги товар будет физически поступать на склад, проходить процесс приема и регистрации в WMS-системе склада и будет размещаться на хранение. Далее при поступлении заказа от покупателя товар отберут, упакуют и передадут для доставки:

Благодаря фулфилменту предприниматель получит:

Своевременные и бесперебойные продажи

Предпринимателю не придется сталкиваться со сбоями, связанными с ростом заказов. "Новая почта" предложит налаженные процессы обработки онлайн-заказов и хранения товаров.

Сэкономить деньги

Предприниматель получит экономию за счет того, что отпадет необходимость платить за аренду и содержание склада, инвестировать в закупку программного обеспечения и техники, искать и удерживать персонал.

Оптимизировать ресурсы

Компания берёт на себя операционные и логистические процессы, связанные с заказами покупателей и взаимодействием с поставщиками.

Почувствовать качество

"Новая почта" несет полную ответственность за товар, с которым должен работать квалифицированный и обученный персонал.

Нарастить бизнес

Клиенты могут в любое время расширить ассортимент товаров, заказать дополнительные услуги, связанные с особенностями комплектации или доставки заказов.

Больше о "Новой почте"

Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Также мы писали, что "Новая почта" планирует открыть отделения в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить набор персонала.