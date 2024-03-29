Денежная помощь от ERC Ukraine — как получить грант в 33 тыс. грн

Пачка денег в руках. Фото: РБК-Украина

В Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) объявили старт регистрации на новую денежную помощь. Выплаты доступны в трех областях страны.

Об этом говорится на странице организации в соцсети Facebook.

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Речь идет о Программе экстренной поддержки доступа к средствам существования для пострадавших от вооруженного конфликта домохозяйств в областях:

Черкасской (Черкасском районе: Смелянской громаде, Смела);

Кировоградской (Кропивницком районе: Новгородовская громада Новгородка);

Полтавской (Полтавском районе: Кременчугской громаде, Кременчуг и Малая Кохновка, в Миргородской громаде, Миргород).

Размер и на какие нужды можно потратить помощь

По программе, предполагается предоставление грантов в размере до 33 тыс. грн. Их разрешается использовать на покупку товаров и услуг, направленных на наращивание производства продуктов питания и получение прибыли.

Экстренную грантовую поддержку оказывают для запуска или возобновления различных видов хозяйственной деятельности. В частности:

животноводства: на производство яиц, разных видов мяса;

производства молочной продукции;

огородничества: выращивание овощей/ягод в теплицах и/на огороде;

пчеловодства: разведение и получение пчеловодных продуктов;

разные виды сельского хозяйства.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на платформе и необходимо внести личную информацию, заполнив онлайн-форму по следующей ссылке.

Ожидается, что заявки будут обработаны в течение месяца. Граждане смогут проверить статус заявки на странице регистрации самостоятельно.

Подробности по заявке можно уточнить по контактам:

позвонить ERC по номеру — 073 508 08 39;

написать на электронную почту — [email protected].

Что еще стоит знать

Напомним, с апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.