Денежная помощь от ERC Ukraine — как получить грант в 33 тыс. грн

Помощь для украинцев до 33 тыс. грн — выплаты доступны в трех регионах
В Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) объявили старт регистрации на новую денежную помощь. Выплаты доступны в трех областях страны.
Об этом говорится на странице организации в соцсети Facebook.
Кто имеет право на материальную помощь
Речь идет о Программе экстренной поддержки доступа к средствам существования для пострадавших от вооруженного конфликта домохозяйств в областях:
- Черкасской (Черкасском районе: Смелянской громаде, Смела);
- Кировоградской (Кропивницком районе: Новгородовская громада Новгородка);
- Полтавской (Полтавском районе: Кременчугской громаде, Кременчуг и Малая Кохновка, в Миргородской громаде, Миргород).
Размер и на какие нужды можно потратить помощь
По программе, предполагается предоставление грантов в размере до 33 тыс. грн. Их разрешается использовать на покупку товаров и услуг, направленных на наращивание производства продуктов питания и получение прибыли.
Экстренную грантовую поддержку оказывают для запуска или возобновления различных видов хозяйственной деятельности. В частности:
- животноводства: на производство яиц, разных видов мяса;
- производства молочной продукции;
- огородничества: выращивание овощей/ягод в теплицах и/на огороде;
- пчеловодства: разведение и получение пчеловодных продуктов;
- разные виды сельского хозяйства.
Как зарегистрироваться на финпомощь
Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться на платформе и необходимо внести личную информацию, заполнив онлайн-форму по следующей ссылке.
Ожидается, что заявки будут обработаны в течение месяца. Граждане смогут проверить статус заявки на странице регистрации самостоятельно.
Подробности по заявке можно уточнить по контактам:
- позвонить ERC по номеру — 073 508 08 39;
- написать на электронную почту — [email protected].
Что еще стоит знать
Напомним, с апреля в Украине повысится размер компенсационных выплат работодателям за предоставление работы гражданам из-за увеличения минимальной зарплаты. Известно, как изменится размер такой помощи.
Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.
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