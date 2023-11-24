Допомога на оплату комуналки — чи є право на субсидію після переїзду

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи зберігається житлова субсидія після переїзду у нову оселю. У деяких випадках громадяни можуть розраховувати на допомогу з оплати комунальних послуг.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Право на субсидію після переїзду

Як зазначають фахівці фонду, щоб отримати право на призначення субсидії, необхідно встигнути здійснити операцію з купівлі-продажу у чітко визначені терміни. А саме:

має бути підтвердження того, що нову оселю придбали упродовж шести місяців після продажу іншої квартири чи приватного будинку;

нове житло — єдине житлове приміщення у власності громадянина.

"Субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства", — зазначають у ПФУ.

Проте право на отримання житлової субсидії можуть скасувати. Це може статися у разі:

смерті заявника як основного отримувача субсидії;

зміни складу родини;

заборгованості за комунальні послуги, які перевищують 680 гривень;

виявлення прихованих доходів.

Також, якщо громадянин має право на житлову субсидію та пільгу водночас, то йому доведеться обрати. Отримувати дві допомоги неможливо.

Як оформити субсидію

Житлову субсидію надають домогосподарствам, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. Оформити цю соціальну допомогу можуть на основі таких документів:

заяви;

посвідчення особи;

декларації про доходи;

договору оренди чи свідоцтва про право власності на зазначене житло.

Заяви до Пенсійного фонду можна подавати як дистанційно, так особисто. Субсидію можна оформити через застосунок держпослуг "Дія".

На розгляд заяви відводиться 30 днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава готова субсидувати громадян, які самостійно не можуть оплачувати житлово-комунальні послуги під час опалювального сезону через низькі доходи. Однак, допомога передбачена тільки сумлінним платникам на спожиті послуги.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.