Субсидия на дрова и уголь — кто может получить 16 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине семьи, обогревающие в отопительный сезон жилье дровами или углем, могут обратиться за денежной помощью на приобретение твердого печного топлива. Сумму в этом году повысили.

Это предусмотрено соответствующим решением Кабинета министров.

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Кто может получить деньги на дрова и уголь

В 2023 году получить деньги на дрова могут домохозяйства, которые отапливают дом с помощью такого топлива. Помощь на твердый вид топлива оказывают только один раз в год.

Нормативы для отопления помещения на отопительный сезон 2023-2024 должны увеличиться в среднем в четыре раза и составлять:

- для предоставления льгот:

на уголь — 1,87 т;

на дрова — 6,22 т;

- для предоставления субсидии:

на уголь — 2,23 т;

на дрова — 7,41 т.

Какой размер денежной помощи

Конечный размер субсидии на покупку твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого отдельного домохозяйства.

Он будет зависеть от доходов семьи: если доходы небольшие, то выплата будет больше. Особое внимание и поддержку оказывают уязвимым категориям населения.

Максимально на целый год можно получить финансовую помощь — 16,23 тыс. гривен.

Как получить средства

Субсидию на дрова оформляют аналогично той процедуре, что и жилищную.

Для получения помощи:

нужно обратиться в местный орган соцзащиты;

написать заявление на получение субсидии;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

В то же время, если домохозяйству уже назначена коммунальная льгота или субсидия на покупку твердого печного топлива, ее размер пересчитают автоматически.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, сохраняется ли жилищная субсидия после переезда в новый дом. В некоторых случаях граждане могут рассчитывать на пособие по оплате коммунальных услуг.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.