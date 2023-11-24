Субсидия на дрова и уголь — кто может получить 16 тыс. гривен

Помощь до 16 тыс. гривен на дрова и уголь — кто может получить
В Украине семьи, обогревающие в отопительный сезон жилье дровами или углем, могут обратиться за денежной помощью на приобретение твердого печного топлива. Сумму в этом году повысили.
Это предусмотрено соответствующим решением Кабинета министров.
Кто может получить деньги на дрова и уголь
В 2023 году получить деньги на дрова могут домохозяйства, которые отапливают дом с помощью такого топлива. Помощь на твердый вид топлива оказывают только один раз в год.
Нормативы для отопления помещения на отопительный сезон 2023-2024 должны увеличиться в среднем в четыре раза и составлять:
- для предоставления льгот:
- на уголь — 1,87 т;
- на дрова — 6,22 т;
- для предоставления субсидии:
- на уголь — 2,23 т;
- на дрова — 7,41 т.
Какой размер денежной помощи
Конечный размер субсидии на покупку твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого отдельного домохозяйства.
Он будет зависеть от доходов семьи: если доходы небольшие, то выплата будет больше. Особое внимание и поддержку оказывают уязвимым категориям населения.
Максимально на целый год можно получить финансовую помощь — 16,23 тыс. гривен.
Как получить средства
Субсидию на дрова оформляют аналогично той процедуре, что и жилищную.
Для получения помощи:
- нужно обратиться в местный орган соцзащиты;
- написать заявление на получение субсидии;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
В то же время, если домохозяйству уже назначена коммунальная льгота или субсидия на покупку твердого печного топлива, ее размер пересчитают автоматически.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, сохраняется ли жилищная субсидия после переезда в новый дом. В некоторых случаях граждане могут рассчитывать на пособие по оплате коммунальных услуг.
Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.
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