Помощь до 5 тыс. грн — известны все суммы соцвыплат на 2023 год

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com.ua

Министерство финансов Украины представило размер финансирования отдельных видов социальных выплат. А также обнародовало суммы помощи, которіе получают украинцы в 2023 году.

Об этом информирует пресс-центр Минфина.

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Какие суммы получают украинцы

По данным ведомства, в целом на различные виды соцпомощи населению государственным бюджетом предусмотрено 163,1 миллиарда гривен. Сумма на 12,4 миллиарда больше от предыдущего года, когда было выделено 150,7 миллиарда. Также это на 51,8 миллиарда гривен больше против 2021 года, то есть до войны.

Как информирует Минфин, наибольший размер выплат в 2023 году предусмотрен для финансирования поддержки внутренне перемещенных лиц — 57,6 миллиарда гривен. Ожидается, что 1,9 миллиона ВПЛ получат помощь в текущем году. В среднем размер выплаты будет составлять 2,5 тыс. гривен.

На финансирование жилищных субсидий в 2023 году предусмотрено 24,4 миллиарда гривен. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер — 1 189,3 грн.

На выплату льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг заложено 11,6 миллиарда гривен, которые получат 1,5 миллиона семей. Средний размер — около 630 гривен.

На финансирование помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которых насчитывается 0,5 миллиона человек, предусмотрено 16,8 миллиарда гривен. Средний размер — чуть больше 3 тыс. грн.

На выплату помощи 270 тысячам малообеспеченных семей направят 15,6 миллиарда гривен. Средний размер — 4,81 тыс. гривен.

Кому урежут выплаты

На днях украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении №340, расширившее список оснований, по которым определенные виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

одиноким матерям;

малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения по назначению соцпомощи израсходовал сумму, превышающую 50 тыс. грн.

2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, из которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

Больше о помощи

Напомним, украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новую единовременную денежную помощь. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Также мы писали, что Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, требующих особого внимания и государственной поддержки. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".