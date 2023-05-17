ПФУ попередив про затримку виплат для деяких пенсіонерів

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян про можливі затримки у виплатах грошових коштів. Йдеться про тих, хто отримує виплати на банківську картку.

Про це повідомляється у матеріалах ПФУ.

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Хто не отримає кошти вчасно та що робити

Як розповіли фахівці Пенсійного фонду, кошти можуть не надійти вчасно у випадку, якщо закінчився термін дії пенсійної картки.

У ПФУ розповіли, що потрібно робити у такому випадку. Там зазначили, що насамперед потрібно з’ясувати та переконатися, чи є можливість продовження у фінустанові терміну дії картки в автоматичному режимі під час воєнного стану.

Як правило, банки самі мають попереджати про це своїх клієнтів через смс-повідомлення чи онлайн-банкінг.

Також інформацію про це можна знайти на банківському сайті або зателефонувавши на гарячу лінію банку.

У разі, якщо картку заблоковано, то через закінчення терміну дії, потрібно звернутися у відділення банку для її перевипуску.

Як забрати недоотримані виплати

У Пенсійному фонді розповіли, що навіть якщо закінчився термін дії банківських карток виплати продовжуватимуть надходити на рахунки отримувачів. Зняти кошти можна одразу після отримання нової картки.

Кого взагалі позбавлять пенсії

Українське законодавство містить норму, за якою пенсійні виплати за рішеннями органів Пенсійного фонду припиняються на весь період проживання пенсіонерів за кордоном, "якщо інше не передбачають міжнародні договори України".

Так, якщо пенсійні виплати ніхто не забирає, а термін дії банківської картки сплив, то відбувається автоматичний переказ коштів на Укрпошту. Про такі факти банки сповіщають в органи ПФУ. Якщо ж пенсіонери не забирають свої виплати і на пошті більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

В Мінсоцполітики пояснили, що виплату коштів пенсіонерам можна буде поновити. Для того, щоб відновити можливість користуватися пенсійними картками та отримувати виплати, необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду для підтвердження особи.

Більше про пенсії

Нагадаємо, днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.