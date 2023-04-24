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Помощь ФЛП и наемным работникам: кто имеет право и как получить

24 апреля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ФЛП и наемным работникам — кто имеет право и как получить
Мобильное приложение госуслуг "Дія". Фото: Ukraine.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Кто имеет право на помощь

Услуга будет доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал финансовую помощь в 2022 году. Сумму не нужно возвращать государству или платить с нее налоги. Также не стоит беспокоиться по поводу проверок предприятия. Предприниматели не могут уволить сотрудников, получивших помощь.

Заявки на получение пособия позволяют дополнительно получить выплаты из средств местного бюджета. Решение о назначении помощи и ее размере будут приниматься органами местного самоуправления. Подать заявки можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где ведется деятельность.

Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

  • основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к имеющим право на помощь;
  • организация перечислила ЕСВ за все месяцы предыдущего квартала;
  • средняя зарплата за предыдущий квартал не превышает 30 тыс. грн в месяц;
  • не работают по совместительству.

ФОПы, если:

  • основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к имеющим право на помощь;
  • уплатили ЕСВ не менее чем за шесть месяцев в течение 2020 года;
  • вели деятельность по состоянию на последний день предыдущего месяца;
  • не являются наемными работниками одновременно.

Сделать это можно как на портале государственных услуг "Дія", так и в приложении. Сейчас услуга доступна на портале и устройствах Android в Play Market, впоследствии ожидается для Apple в App Store.

Как оформить помощь в "Дії"

Прежде всего нужно загрузить приложение. А дальше предпринять следующие шаги:

  • авторизироваться в приложении через онлайн-банк: Приват24, Monobank или BankID НБУ;
  • в разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь";
  • "Дія" в автоматическом режиме проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы на соответствие условиям получения пособия;
  • выбрать область, где осуществляется деятельность;
  • нужно подтвердить текущее место работы;
  • ввести номер гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет);
  • получить уведомление об обработке заявления.

Напомним, украинские предприниматели могут оформить гранты от немецкого правительства до 30 тысяч евро. Регистрация будет доступна еще несколько дней — до 25 апреля 2023 года.

Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 000 евро (400 тыс. гривен) от Европейского Союза (ЕС). 

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