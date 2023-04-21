Гранти до 30 тис. євро від Німеччини для українців — як оформити

Група людей розробляє бізнес-план в офісі. Фото: Freepik

Українські підприємці можуть оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро. Реєстрація буде доступна ще кілька днів — до 25 квітня 2023 року.

Про це нагадує видання Ukrainianingermany.

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Мета грантової програми від Німеччини

Як зазначається, дані гранти від Німеччини є одним із пунктів реалізації програми "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі".

Фінансує уряд Німеччини за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основною метою програми є вихід української продукції малих та великих підприємств на європейський рівень.

Впроваджують грантову програму через дві українські фінустанови: банк "Львів" та "Ощадбанк".

Хто може бути учасником

Програма доступна для українських представників мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) з бізнес-ідеєю чи інвестиційним планом. Йдеться про:

мікропідприємства зі співробітниками до 20 осіб та доходом за рік до 2 млн євро;

малі підприємства зі співробітниками до 50 осіб та доходом до 5 млн євро за рік;

середні — кількість співробітників до 250 осіб та дохід до 10 млн євро на рік.

При цьому учасники повинні відповідати екологічним та соціальним стандартам, згідно з чинним законодавством України.

Усі підприємства мають містити 70 % особистого капіталу власника, працювати на ринку не менше року та мати прибуток.

На грантові кошти можна розраховувати також на таких умовах:

частка грантових коштів становитиме 30 % загальної суми проєкту для переміщених ММСП і 20% — для місцевих підприємств;

інвестпроєкт на суму не може перевищувати 240 тисяч євро;

термін кредитування становить один рік для обігових коштів та два роки;

є можливість залучення державної кредитної програми "5–7–9".

Як зареєструватися у програмі

Перед реєстрацією потрібно зібрати такий пакет документів:

заява у двох примірниках (в "Ощадбанку" заповнюється у відділенні, у "Банку Львів" можна скачати за посиланням).

інвестиційний або бізнес-план;

звіт про гранти (деталізований);

документи на діяльність підприємства;

документи КВЕД;

середньорічна кількість персоналу;

відсоток приватного капіталу в підприємстві;

довідка про чистий прибуток за 2021–2022 р.

Консультації можна отримати:

"Ощадбанк" – tel: 0800219800 або за онлайн-посиланням;

"Банк Львів" – tel: 0800505848.

Нагадаємо, українські підприємці, які займаються вирощуванням та переробкою картоплі, можуть отримати фінансову підтримку за Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Для цього потрібно встигнути подати заявки на участь у конкурсі.

Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.