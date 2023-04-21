Гранти до 30 тис. євро від Німеччини для українців: як оформити
Українські підприємці можуть оформити гранти від німецького уряду до 30 тисяч євро. Реєстрація буде доступна ще кілька днів — до 25 квітня 2023 року.
Про це нагадує видання Ukrainianingermany.
Мета грантової програми від Німеччини
Як зазначається, дані гранти від Німеччини є одним із пунктів реалізації програми "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі".
Фінансує уряд Німеччини за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основною метою програми є вихід української продукції малих та великих підприємств на європейський рівень.
Впроваджують грантову програму через дві українські фінустанови: банк "Львів" та "Ощадбанк".
Хто може бути учасником
Програма доступна для українських представників мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) з бізнес-ідеєю чи інвестиційним планом. Йдеться про:
- мікропідприємства зі співробітниками до 20 осіб та доходом за рік до 2 млн євро;
- малі підприємства зі співробітниками до 50 осіб та доходом до 5 млн євро за рік;
- середні — кількість співробітників до 250 осіб та дохід до 10 млн євро на рік.
При цьому учасники повинні відповідати екологічним та соціальним стандартам, згідно з чинним законодавством України.
Усі підприємства мають містити 70 % особистого капіталу власника, працювати на ринку не менше року та мати прибуток.
На грантові кошти можна розраховувати також на таких умовах:
- частка грантових коштів становитиме 30 % загальної суми проєкту для переміщених ММСП і 20% — для місцевих підприємств;
- інвестпроєкт на суму не може перевищувати 240 тисяч євро;
- термін кредитування становить один рік для обігових коштів та два роки;
- є можливість залучення державної кредитної програми "5–7–9".
Як зареєструватися у програмі
Перед реєстрацією потрібно зібрати такий пакет документів:
- заява у двох примірниках (в "Ощадбанку" заповнюється у відділенні, у "Банку Львів" можна скачати за посиланням).
- інвестиційний або бізнес-план;
- звіт про гранти (деталізований);
- документи на діяльність підприємства;
- документи КВЕД;
- середньорічна кількість персоналу;
- відсоток приватного капіталу в підприємстві;
- довідка про чистий прибуток за 2021–2022 р.
Консультації можна отримати:
- "Ощадбанк" – tel: 0800219800 або за онлайн-посиланням;
- "Банк Львів" – tel: 0800505848.
Нагадаємо, українські підприємці, які займаються вирощуванням та переробкою картоплі, можуть отримати фінансову підтримку за Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Для цього потрібно встигнути подати заявки на участь у конкурсі.
Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.