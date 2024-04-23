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Допомога на дітей у Польщі у 8 тис. грн — хто має право у 2024 році

23 квітня 2024 09:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у Польщі — хто має право на допомогу на дітей у 800 злотих у 2024 році
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році у Польщі продовжує діяти програма, за якою українські біженці можуть отримати щомісячну грошову допомогу на неповнолітніх дітей. Розмір виплати становить 800 злотих (у гривневому еквіваленті — близько 8 тис. гривень).

Про це інформує видання In poland.

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Програма допомоги на дітей "800+" у 2024 році

На допомогу на дітей "800+" можуть розраховувати українські біженці із тимчасовим статусом захисту. З червня 2024 року починається новий період програми.

Він триватиме до 31 травня 2025 року. Тому потрібно повторно звернутися за допомогою. Загалом прийом заявок стартував 1 лютого. Батькам та опікунам дитини необхідно подати заяву в ZUS до кінця квітня. Так гроші надходитимуть безперервно.

Таким чином, якщо заявка була подана у травні, то кошти надійдуть до 31 липня разом із компенсацією за червень. Якщо у червні, то гроші перерахують на рахунок до кінця серпня, а компенсацію — з червня поточного року.

Звертатися за допомогою можна тільки в електронному вигляді шляхом подачі запиту через:

  • PUE ZUS чи мобільний застосунок mZUS;
  • портал Emp@tia;
  • електронний банкінг.

Тим, хто подасть заяву на допомогу після 30 червня, повернуть право на виплати тільки з місяця подачі документів. Виняток — ​​батьки новонароджених, які можуть подавати заяви протягом трьох місяців після народження дитини для отримання повної допомоги.

Зараз 800 злотих надають батькам дітей до 18 років, незважаючи на рівень доходу родини.

Зміни у виплатах "800+" у 2024 році

Уряд країни планує ввести нову умову для українських біженців в отриманні допомоги 800 злотих. Хочуть зробити обов'язковою вимогою  відвідування школи чи дитсадка. Проєкт змін до закону про допомогу українським громадянам передбачає відповідні положення.

"Метою запропонованої зміни є пов'язання права на отримання допомоги 800+ для біженців з України з фактом виконання дітьми шкільного обов'язку. Пропозиція ще буде доопрацьовуватися, щоб не вплинути на ефективність існуючої системи виплати допомоги", — пояснюють автори ініціативи.

Більш точні формулювання нових вимог та термінів запровадження оголосять після публічних обговорень законопроєкту.

За даними Міністерства освіти Польщі, там налічується у навчальних закладах більш ніж 180 тисяч українських дітей, а до 60 тисяч дітей не охоплені тамтешньою системою освіти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі восени 2024 року планують запровадити нову грошову допомогу. Відомо, що урядова ініціатива покликана підтримати сімей з дітьми.

Також ми писали, що у 2024 році країни Європи продовжують надавати фінансову підтримку українським переселенцям, які знайшли там порятунок від війни.  Найбільша кількість українців зосереджена у п'яти країнах: Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Чехії.

Польща
фінансова допомога
біженці
грошова допомога

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