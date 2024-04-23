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Помощь на детей в Польше в 8 тыс. грн — кто имеет право в 2024 году

23 апреля 2024 09:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Польше — кто имеет право помощь на детей в 800 злотых в 2024 году
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году в Польше продолжает действовать программа, согласно которой украинские беженцы могут получить ежемесячное пособие на несовершеннолетних детей. Размер выплаты составляет 800 злотых (в гривневом эквиваленте около 8 тыс. гривен).

Об этом сообщает издание In poland.

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Программа помощи на детей "800+" в 2024 году

На пособие на детей "800+" могут рассчитывать украинские беженцы с временным статусом защиты. С июня 2024 года начинается новый период программы.

Он продлится до 31 мая 2025 года. Поэтому нужно повторно обратиться за помощью. В целом, прием заявок стартовал 1 февраля. Родителям и опекунам ребенка необходимо подать заявление в ZUS до конца апреля. Так деньги будут поступать непрерывно.

Таким образом, если заявка была подана в мае, то средства поступят до 31 июля вместе с компенсацией за июнь. Если в июне, то деньги будут перечислены на счет до конца августа, а компенсация — с июня текущего года.

Обращаться за помощью можно только в электронном виде путем подачи запроса через:

  • PUE ZUS или мобильное приложение mZUS;
  • портал Emp@tia;
  • электронный банкинг.

Тем, кто подаст заявление на помощь после 30 июня, вернут право на выплаты только с месяца подачи документов. Исключение — родители новорожденных, которые могут подавать заявления в течение трех месяцев после рождения ребенка для получения полной помощи.

Сейчас 800 злотых предоставляют родителям детей в возрасте до 18 лет, несмотря на уровень дохода семьи.

Изменения в выплатах "800+" в 2024 году

Правительство страны планирует ввести новое условие для украинских беженцев в получении 800 злотых. Хотят сделать обязательным требованием посещение школы или детского сада. Проект изменений в закон о помощи украинским гражданам предусматривает соответствующие положения.

"Целью предложенного изменения является увязывание права на получение помощи 800+ для беженцев из Украины с фактом выполнения детьми школьной обязанности. Предложение еще будет дорабатываться, чтобы не повлиять на эффективность существующей системы выплаты пособия", — объясняют авторы инициативы.

Более точные формулировки новых требований и сроков введения будут объявлены после публичных обсуждений законопроекта.

По данным Министерства образования Польши, там насчитывается в учебных заведениях более 180 тысяч украинских детей, а около 60 тысяч детей не охвачены тамошней системой образования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше осенью 2024 года планируют ввести новую денежную помощь. Известно, что правительственная инициатива призвана поддержать семьи с детьми.

Также мы писали, что в 2024 году страны Европы продолжают оказывать финансовую поддержку украинским переселенцам, которые нашли спасение от войны. Наибольшее количество украинцев сосредоточено в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии.

Польша
финансовая помощь
беженцы
денежная помощь

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