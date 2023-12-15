Субсидии на отопление — когда начнут поступать выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре граждане в рамках государственного проекта могут подавать заявления на получение субсидии на покупку твердого топлива. Зимнюю денежную помощь начнут выплачивать через несколько дней.

Об этом информирует "Юридический советчик для ВПЛ".

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По словам юристов, украинцы, подавшие заявки до 1 декабря 2023 года на денежную помощь на приобретение твердого топлива, уже начнут получать ее 20 декабря. Если же не успели сделать до начала зимы, то денежные средства начислят позже.

По планам, правительство намерено покрыть разницу между реальной минимальной потребностью в твердом топливе (дровах и угле) и ее стоимостью и минимальной потребностью, утвержденной украинским законодательством.

"Лица, которые не успели дать согласие или обратятся за назначением субсидии/льготы после 1 декабря 2023 г., также получат такую дополнительную поддержку, однако в более поздние сроки", — отмечают юристы.

Кто имеет право на выплаты

По правилам, обстоятельства осуществления начисления пособия следующие:

граждане Украины, иностранцы (лица без гражданства, законно находящиеся в Украине;

лица, имеющие право на льготы и члены семей согласно законодательству.

Также соискатели должны выполнить ряд требований:

обратиться в ПФУ за субсидиями и льготами на приобретение твердого топлива в 2023-2024 годах;

получить право на выплаты субсидии или льготы на приобретение твердого печного бытового топлива (дров или каменного угля), соответствующих выплатам в этом году;

проживать в частных домах;

не получать коммунальные услуги по теплоснабжению;

не использовать газ или электроэнергию для индивидуального отопления.

Получателям выплаты со стороны фонда следует ожидать уведомления о необходимости дать согласие на обработку их персональных данных в пределах проекта.

Размер помощи на твердое топливо

Согласно решению правительства, на зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления повышены в четыре раза и будут следующие:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Сумма пособия рассчитывается в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в ПФУ: если уже назначена субсидия на покупку топлива, новая помощь будет пересчитана автоматически.

В общей сложности граждане могут получить около 16 тыс. грн компенсации. Денежные средства поступят через платежную систему "WESTERN UNION".

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023-2024 годов. Такое право имеют несколько категорий людей.

Также мы писали, что в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.