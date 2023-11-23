Комунальні тарифи — яких чекати цін на енергоресурси у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua

У 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

Ситуацію з цінами прокоментували у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП)

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Які будуть ціни на воду в 2024 році

Цього року Нацкомісія з тарифів скасувала своє ж ухвалене рішення про підвищення цін на воду. З одного боку, тиснула Асоціація водоканалів України про критичну необхідність зростання цін, з іншого — уряд та Офіс президента, які гарантували українцям лояльні ціни на тлі війни.

Через це більшість водоканалів у великих містах працюють зі збитками, які частково компенсують із місцевих бюджетів. Однак є водоканали, які вже на межі банкрутства.

У комунальних підприємствах називають аналогічні причини для підвищення цін:

зростання зарплат;

подорожчання реагентів;

збільшення витрат за енергоресурси;

подорожчання електроенергії.

За останні роки вартість електроенергії для водоканалів підвищилась на 49%. Подорожчало все: спеціальна форма, запчастини, реактиви для знезараження води.

Водночас, у невеликих містах влада має право встановлювати тарифи, незалежно від рішення НКРЕКП.

Для того, щоб запобігти критичним наслідкам, всі вони так чи інакше підвищили ціни. Зокрема, інші ціни запропонували:

Старокостянтинів на Хмельниччині — на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

смт Нове на Кіровоградщині — з 28,69 до 49,83 грн за куб. м;

Буськ на Львівщині – на 18%, до 61,64 грн куб. м;

Мукачево Закарпатської області — з 28,69 грн до 59,79 грн куб. м.

Представники НКРЕКП розповіли, що до завершення опалювального сезону про підвищення тарифів на воду мови немає. Ймовірно, тарифи переглянуть після його завершення.

Ціни на електрику та газ у 2024-му

Як зазначають в уряді, зараз діє розпорядження — не підвищувати тариф до кінця опалювального сезону. При цьому у квітні 2024 року цінова ситуація може змінитися.

"Що буде у квітні наступного року, зараз вам ніхто точно не скаже. Але економічні причини для підвищення тарифу, звісно, є", — повідомляють експерти.

Припускають, що електроенергія може подорожчати на 15%. Перегляд тарифів залежатиме від низки чинників. Зокрема, від того, чи вдасться воїнам деокупувати Енергодар, де розташована найбільша Запорізька АЕС.

Щодо ситуації з тарифами на природний газ, то ймовірно, що чинний тариф буде економічно аргументований 2024-го, однак залежатиме від ситуації на газовому ринку Європи.

Проте міжнародні партнери закликають відмовитись від регульованих цін. Це також допускають в НАК "Нафтогаз Україна".

Водночас у Національному банку стверджують, що саме регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема газ та електроенергію, дозволяє стримувати темпи інфляції. Прогнозують, що мораторій скасують у 2025 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали чергові роз'яснення клієнтам щодо комунальних платіжок. Зокрема, розповіли, як правильно змінити власника особового рахунку.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.