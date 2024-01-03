Коммунальные услуги — кто и как может подать заявление на субсидию в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство продолжает оказывать помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

О том, кто и как может подать заявление, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отмечают специалисты ПФУ, в нынешний отопительный период средний размер субсидии по стране составляет 1,4 тысячи гривен. Помощь назначают с месяца, в который обратились за ней.

Субсидию начисляют людям, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 15% от общего семейного дохода.

Размер пособия зависит от количества лиц в составе домохозяйства, размера доходов, видов коммунальных услуг и размера совокупной и отапливаемой площади.

Кто имеет право на субсидию

Получить субсидию могут:

один из зарегистрированных в жилом помещении (доме) граждан;

гражданин, который не зарегистрирован, но фактически проживает в помещении по договору аренды жилья, если начисляется плата за коммунальные услуги;

индивидуальные застройщики, дома которых до сих пор не приняты в эксплуатацию;

несовершеннолетние, не имеющие родительской опеки, по заявлению опекуна;

переселенцы по программе "Прихисток".

При этом претендовать на помощь могут как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в многоквартирных или частных домах.

Не смогут получить субсидию те, кто не платит счета за коммунальные услуги более трех месяцев. Если квартира имеет площадь более 130 кв. м, или жилой дом — более 230 кв. м.

Влияют на право совершенные покупки. Так, в случае, если семья имела покупку большую по сумме в 50 тыс. грн, госпомощь по оплате коммунальных услуг ей не предоставят.

Отказать могут, если есть транспорт, которому менее 5 лет или две единицы — менее 15 лет.

Также не дадут субсидию, если в доме прописаны совершеннолетние, не обучающиеся на дневной форме, у них нет доходов (не уплачивается единый страховой взнос) и не зарегистрированы в центре занятости.

При назначении жилищной субсидии не учитывают депозиты до 100 тыс. гривен и доходы от их размещения.

Как подать заявление на субсидию

Есть несколько способов подать документы на помощь. Можно предоставить документы через сервисный центр ПФУ, уполномоченным лицам местного совета, через Центр предоставления административных услуг.

Также заявление можно подать онлайн:

через электронный портал Пенсионного фонда;

мобильное приложение ПФУ;

через портал "Дія".

Если в оформлении заявления при предоставлении персональной информации возникла ошибка, то на ее исправление дается месяц. О некоторых неточностях сообщают специалисты Пенсионного Фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.