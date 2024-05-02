Виплати на оздоровлення — які правила для українців у 2024 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ матеріальної допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.

Про порядок нарахування відповідних виплат повідомляють Факти ICTV.

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Правила та розміри оздоровчих виплат у 2024 році

Матеріальною допомогою на оздоровлення називають соціальну грошову виплату працівникам бюджетної сфери в рамках надання щорічної відпустки. Відповідна допомога прописана у законодавстві як обов'язкова для всіх бюджетних працівників без винятку.

Виплату допомоги на оздоровлення надають:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичним та фармацевтичним працівникам;

бібліотекарям;

працівникам будинків культури, музеїв.

Матеріальну допомогу на оздоровлення фінансують з фонду оплати праці, через що її прирівнюють до заробітної плати. У 2024 році на неї нараховують, як і на зарплату:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір.

Щоб дізнатися, чи передбачена така виплата, необхідно звертатися до нормативної бази, передбаченої для категорій працівників. Умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення також різняться.

Матеріальну допомогу на оздоровлення надають у межах встановленого в установі фонду оплати праці. Такі виплати планують заздалегідь та закладають у кошторис установ та підприємств.

Більшість громадян, які працюють у бюджетних установах, отримують допомогу у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік при оформленні основної щорічної відпустки. Так, якщо співробітник відпрацював неповний робочий час, то розмір допомоги дорівнюватиме відпрацьованому періоду часу.

Однак у держслужбовців, службовців органів місцевого самоврядування оздоровчі пропорційні розміру середньомісячної заробітної плати.

Як нараховують оздоровчі виплати

Громадянам нараховують матеріальну допомогу на оздоровлення за умови виходу щорічну відпустку. Також виплата надається, якщо використано частину відпустки.

Проте у разі виходу працівників у додаткову відпустку, пов'язану з навчанням, чи з доглядом за дитиною, допомогу на оздоровлення не надають.

Роботодавці мають підписати відповідний наказ про надання щорічної відпустки та оздоровчих. Таким чином, від працівника вимагається подання двох заяв:

на щорічну відпустку;

на отримання матеріальної допомоги.

"Якщо допомогу на оздоровлення вам виплачують за рішенням керівника та за наявності економії фонду оплати праці, то ви маєте право написати заяву на її отримання в будь-який період", — додає видання.

Що ще варто знати

Раніше ми розповіли, що в країні змінився перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

Також ми писали, що Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.