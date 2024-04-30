Допомога ВПО — чи можна подати заявку у травні 2024 року

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні перелік категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які можуть отримати допомогу, та порядок її призначення суттєво змінилися. Відомо, чи можна подати заявку на виплати у травні 2024 року.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Продовження виплат ВПО у травні

Як зазначають фахівці, згідно з нормами урядової постанови від 26 січня 2024 року № 94, допомога на проживання переселенцям, які мають на неї право та звернулися за її продовженням з особисто поданою заявою у лютому — квітні цього року, буде призначена та виплачена, починаючи з 1 березня.

Допомогу призначають за повний місяць, у якому громадянин звернувся за її наданням, незалежно від дати звернення. Тобто, у разі, якщо громадянин-ВПО звернеться за призначенням виплат у якомусь місяці, то виплати призначать з того місяця. Якщо у травні, то з травня, якщо у червні — з червня.

Таким чином, термін не є присічним і громадяни можуть звернутися за продовженням виплат не тільки упродовж березня-квітня, однак для того, щоб мати право на виплати з 1 березня, так званого "пільгового", необхідно було поспішити подати заяву до завершення квітня.

Розмір допомоги ВПО на проживання залишається незмінним:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень.

Скорочення програми допомоги ВПО

За даними Міністерства соцполітики, минулого року допомогу на проживання отримували понад 2,5 млн переселенців. У 2024 році правила змінили і багато осіб втратили право на виплати. Так, з 1 березня більшість внутрішньо переміщених осіб залишилися без виплат — тепер їх отримують пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої груп та хворі діти.

Згодом уряд затвердив чергові зміни до порядку надання допомоги переселенцям. Зміни передбачали кілька нових категорій ВПО, які зможуть отримувати виплати ще один піврічний період.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

Також ми писали, що Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.